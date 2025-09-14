Inundaciones en Escazú: 80 casas afectadas por desbordamiento de quebrada

Las fuertes lluvias, la tarde de este sábado, dejaron al menos 80 casas afectadas y 13 personas rescatadas por el desbordamiento de una quebrada en Escazú, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de emergencias rescataron a las familias de seis casas para valorar si serán trasladadas a un albergue. En algunas viviendas el nivel de agua se elevó hasta unos 60 centímetros.

En el Comité Municipal de Emergencias de ese cantón reportó que las inundaciones ocurrieron en el sector de Hulera.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó que atendió a varias personas con crisis de ansiedad debido a la emergencia.

A las 6:15 p.m. de este sábado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 59 reportes de incidentes por lluvias, la mayoría en San Carlos, en Alajuela; y Escazú, en San José.

Otros lugares con reportes son Moravia, Tibás, Guadalupe, Desamparados, en San José; Upala, Alajuela, La Guácima y San Ramón, en Alajuela; y Santa Bárbara, en Heredia.