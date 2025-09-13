Tres muertos y un sobreviviente por cabeza de agua cerca de catarata La Leona en Liberia

Cuatro personas fueron arrastradas por una cabeza de agua, la mañana de este sábado en Curubandé de Liberia, Guanacaste. Tres fallecieron y uno sobrevivió. En apariencia, se trataría de turistas que se ubicaban en las inmediaciones de la catarata La Leona.

A eso de las 10:34 a. m., la Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de soporte básico, unidades avanzadas y equipos de primera intervención para atender la emergencia y realizar labores de búsqueda.

Según informó el departamento de comunicación, a la 1 p. m., un hombre adulto fue localizado con vida. En apariencia, habría logrado sobrevivir tras aferrarse a un árbol. Sin embargo, otra persona adulta fue localizada sin vida.

Una hora más tarde, la Cruz Roja confirmó el fallecimiento de dos adultos más, un hombre y una mujer.

Por el momento se desconocen los detalles del accidente, así como la identidad de las víctimas.