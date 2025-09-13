Sucesos

Tres muertos y un sobreviviente por cabeza de agua cerca de catarata La Leona en Liberia

Un mujer y dos hombres perdieron la vida

Por Natalia Vargas
Tres personas fueron halladas sin vida. Solo un hombre logró sobrevivir. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

