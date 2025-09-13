Sucesos

Fuertes lluvias con tormenta eléctrica se prevén para este domingo en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

IMN advierte sobre un domingo inestable, con lluvias y tormenta eléctrica en gran parte del país, especialmente por la tarde y noche

Por Jailine González Gómez
Lluvias con tormentas electrícas afectarán al país, este domingo, por la inestabilidad atmosférica y la zona de convergencia intertropical. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







