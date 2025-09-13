Fuertes lluvias con tormenta eléctrica se prevén para este domingo en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

Lluvias con tormentas electrícas afectarán al país, este domingo, por la inestabilidad atmosférica y la zona de convergencia intertropical. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este domingo 14 de setiembre se presentarán condiciones inestables en todo el territorio nacional, ocasionando un aumento en la nubosidad y lluvias con tormenta eléctrica, sobre todo, en horas de la tarde y noche, en regiones como el Pacífico, el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe.

Durante la madrugada y la mañana, se observará nubosidad parcial en la mayoría del país, mientras que por la tarde se desarrollarán aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, que podrían extenderse hacia la noche.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde, se prevé mayor cobertura nubosa y lluvias con tormenta. En San José, la temperatura mínima será de 17,9 °C y la máxima de 26,9 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y noche, se registrarán lluvias dispersas y tormentas eléctricas. En Bagaces, la temperatura alcanzará los 33 °C, mientras que la mínima será de 23,3 °C.

En el Pacífico central, se anticipan cielos entre parcialmente nublados y nublados, con lluvias y tormentas en la tarde y noche. Quepos marcará una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 15 °C.

El Pacífico sur también se verá afectado por las lluvias en horas vespertinas y nocturnas, con nubosidad parcial durante la madrugada y la mañana. Golfito tendrá una temperatura de entre 22,3 °C y 31,3 °C.

En la región del Caribe norte, el cielo se presentará parcialmente nublado, con aguaceros aislados y tormenta en la tarde. Guápiles alcanzará una máxima de 32,4 °C y una mínima de 21,6 °C.

El Caribe sur mostrará condiciones similares, con presencia de nubes y lluvias localizadas en zonas montañosas. Limón tendrá temperaturas entre los 22,4 °C y los 30,5 °C.

La zona norte iniciará el día con cielos parcialmente nublados. Por la tarde y primeras horas de la noche, se prevén lluvias con tormenta. En Sarapiquí, la temperatura oscilará entre los 17 °C y los 34 °C.

El IMN indicó que la inestabilidad atmosférica continuará durante toda la jornada, por lo que recomendó precaución ante posibles tormentas eléctricas y acumulación de agua en zonas vulnerables.

