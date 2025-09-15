Cortes de luz este martes en Heredia y San José: conozca las zonas y horarios afectados

Cortes de luz programados impactarán Santa Bárbara, San Pedro y Escazú este martes por trabajos de la CNFL. Fotos:Adriana Araya/La Nación

Tres zonas del país enfrentarán cortes programados de electricidad este martes 16 de setiembre del 2025 debido a labores técnicas que realizará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En el cantón de Santa Bárbara de Heredia, la interrupción abarcará parcialmente el distrito de Purabá, entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m.

El corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo sobre infraestructura eléctrica, y afectará la zona comprendida desde el bar Los Pitufos hasta calle El Cerro en Guachipelines. Entre los sitios de referencia figuran Censolsa y varios servicios comerciales y residenciales.

En San José, la suspensión del servicio abarcará parcialmente en San Pedro, de 7:30 a.m. a 2 p.m.

La CNFL instalará un nuevo conductor eléctrico como parte de un proyecto empresarial. La interrupción se extenderá desde el restaurante Caprichos Sabor Colombiano hacia el norte, hasta la Fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Los inmuebles afectados incluyen oficinas académicas y administrativas de la UCR, como el PIAM, la Oficina Jurídica, el Centro de Asesoría Estudiantil, el ICECU y ProtoLab. Además, impactará residencias particulares y comercios como House Tatto y Body Piercing, Licorera TaBoo, Súper Baterías y otros establecimientos.

También en San José, la CNFL realizará el traslado de líneas eléctricas en el distrito de San Rafael de Escazú. El corte será de 8 a.m. a 4 p.m. y abarcará el área comprendida 350 metros al este y 200 metros al oeste de la agencia del Banco Nacional. Esta suspensión se enmarca dentro de obras por contrato relacionadas con redes eléctricas.

Para más detalles sobre las zonas afectadas, puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

