El País

¿El feriado del 15 de setiembre se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

El feriado del 15 de setiembre presenta condiciones particulares que debe conocer; acá se las explicamos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El 15 de setiembre no se traslada y es un feriado de pago obligatorio. Conozca lo que indica la ley según la modalidad de pago de su salario.
El 15 de setiembre no se traslada y es un feriado de pago obligatorio. Conozca lo que indica la ley según la modalidad de pago de su salario. (Jose Cordero/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDías libresVacacionesFeriadosDía de la madre15 de setiembre
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.