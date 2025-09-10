¿El feriado del 15 de setiembre se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

El 15 de setiembre no se traslada y es un feriado de pago obligatorio. Conozca lo que indica la ley según la modalidad de pago de su salario.

El próximo lunes 15 de setiembre, Costa Rica celebrará 204 años de independencia junto a los demás países de Centroamérica. Ese día corresponde a un feriado de pago obligatorio, según lo establece el artículo 148 del Código de Trabajo.

Este feriado no se traslada, por lo tanto, deberá disfrutarse el mismo lunes. Así lo señaló Joaquín Acuña, socio de la firma BDS Asesores, especializada en derecho laboral.

LEA MÁS: ¿Habrá restricción vehicular en San José el 15 de setiembre? Esto anunció la Policía de Tránsito

¿A quiénes se les debe pagar?

El modo en que cada persona recibe su salario determina cómo se debe aplicar el pago del feriado:

Pago mensual o quincenal , o pago semanal en actividad comercial : el feriado ya está incluido en la remuneración, por lo tanto, si se trabaja, se debe sumar un salario sencillo, completando así el pago doble por ese día.

, o : el feriado ya está incluido en la remuneración, por lo tanto, si se trabaja, se debe sumar un salario sencillo, completando así el pago doble por ese día. Pago semanal en actividad no comercial: se debe pagar el feriado adicionalmente y, si la persona trabaja ese día, corresponde el pago doble.

Además, las horas extra se deben pagar a tiempo y medio (1,5) sobre la base del salario doble del feriado. Esto significa que cada hora extra equivale al triple del salario ordinario.

¿Se puede obligar a trabajar?

El artículo 149 del Código de Trabajo prohíbe exigir trabajo durante los feriados. Sin embargo, los artículos 150 y 151 contemplan excepciones para actividades que, por su naturaleza, requieren continuidad.

En estos casos, se permite que las personas trabajen el 15 de setiembre, siempre que se haya pactado en el contrato de trabajo o se haya hecho la convocatoria con anticipación.

LEA MÁS: Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.