¿Qué celebramos realmente este 15 de setiembre?

¿Cómo es posible que, con tanto en juego, tratemos esta fecha como un simple día libre? Quizá porque damos por sentada la independencia, como si fuera un recurso inagotable

Por Germán Salas Mayorga
Bandera de Costa Rica y palomas blancas símbolo de la paz, democracia
La independencia que recibimos en 1821 no nació de campos de batalla, sino de un acuerdo pacífico. Una herencia tan frágil como valiosa. (Shutterstock/Shutterstock)







Germán Salas Mayorga

