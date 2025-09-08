¿Habrá restricción vehicular en San José el 15 de setiembre? Esto anunció la Policía de Tránsito

El 15 de setiembre no aplicará la restricción vehicular por placa en San José, pero habrá cierres en vías clave por los desfiles patrios.

La restricción vehicular por número de placa no se aplicará en San José el próximo lunes 15 de setiembre, con motivo del Día de la Independencia.

Así lo anunció la Policía de Tránsito, al indicar que la medida se considera innecesaria por tratarse de un día feriado y para facilitar la participación en las actividades cívicas.

De acuerdo con Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, se requiere utilizar al personal disponible en tareas de regulación del tránsito en los desfiles patrios, así como para apoyar el regreso de vacacionistas al cierre del fin de semana largo.

Ese lunes podrán circular todos los vehículos, incluidos aquellos cuyas placas terminen en 1 o 2, que normalmente no tienen permiso de circulación ese día dentro del anillo de Circunvalación.

Sin embargo, las autoridades recordaron que varias vías principales del centro capitalino estarán cerradas desde horas tempranas. Las afectaciones más relevantes se darán en el Paseo Colón y la avenida Segunda, puntos en los que se desarrollarán los desfiles conmemorativos.

Además, se cerrarán vías cercanas al Parque Nacional, sitio habitual para la realización de actos cívicos que contarán con la participación de altas autoridades del Gobierno.

La restricción vehicular por placas se aplica de lunes a viernes en San José, de 6 a. m. a 7 p. m., dentro del anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos.

El calendario habitual retomará su curso el martes 16 de setiembre, día en que corresponde la restricción a las placas terminadas en 3 o 4.

