¿Habrá restricción vehicular en San José el 15 de setiembre? Esto anunció la Policía de Tránsito

La Policía de Tránsito enfocará su labor en los desfiles del centro de San José y el retorno de vacacionistas del fin de semana largo

Por Damián Arroyo C.
No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
El 15 de setiembre no aplicará la restricción vehicular por placa en San José, pero habrá cierres en vías clave por los desfiles patrios. (Cortesía)







