Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat, Ciudad Colón y San Joaquín este viernes: tome nota de los detalles

CNFL anuncia cortes de luz por trabajos eléctricos en Curridabat, Ciudad Colón y San Joaquín este 12 de setiembre. foto Adrian Soto

Este jueves 12 de setiembre se realizarán cortes de luz programados en sectores de Curridabat, Ciudad Colón y San Joaquín de Flores, según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones del servicio obedecen a labores de traslado de acometidas, mantenimiento preventivo y trabajos contratados de instalación de postes.

En Curridabat, el corte se extenderá de 7:30 a. m. a 4 p. m. en un tramo comprendido desde el comercio Grupo Industrial CER, 275 metros al norte sobre calle 67 hasta la Plaza de Deportes Barrio San José, incluyendo avenida 48.

Esta suspensión responde a un proyecto empresarial y afectará tanto residencias como comercios reconocidos de la zona, como Enertrol, Vinsa Arquitectura en Vidrio, Taller Marín Guzmán, Aliens y la Iglesia Pentecostal de Barrio San José.

En Ciudad Colón, el corte será de 8 a. m. a 3 p. m., en calle Carreras, por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

Por último, en San Joaquín de Flores, Heredia, se ejecutará la instalación de un poste entre las 8 a. m. y las 2 p. m., desde 65 metros oeste hasta 85 metros este del Servicentro San Joaquín.

También se verá afectado el sector entre el Centro Infantil Pekes y la Ruta Nacional Primaria 3.

En esta zona se encuentran comercios y servicios como Servicio Automotriz Barrantes, Super Baterías San Joaquín, Moto Repuestos R y A, Ortho Dental y el Centro Educativo Bilingüe Pekes.

Para más información y actualizaciones sobre los cortes de luz programados, visite:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.