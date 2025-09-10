Cortes de luz afectarán zonas de San José y Cartago este jueves: tome nota de los detalles

Varios sectores de San José y Cartago tendrán cortes de luz el 11 de setiembre. CNFL ejecutará labores de mantenimiento y mejoras eléctricas. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de interrupciones del servicio eléctrico para el jueves 11 de setiembre en distintos sectores del Valle Central.

Los cortes se aplicarán en comunidades de Curridabat, La Unión, Uruca y Patarrá, con horarios que varían entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., según el lugar.

LEA MÁS: INEC lanza plazas con salario de más de ¢1,5 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

Estas suspensiones son parte de labores de mantenimiento preventivo, proyectos empresariales y mejoras en las redes eléctricas, según informó la entidad.

Curridabat (San José) |7:30 a. m. – 5 p.m.

Este corte responde a trabajos de extensión de líneas como parte de un proyecto empresarial.

El sector impactado se ubica desde el costado norte del Templo Católico San Antonio de Padua 260 metros al oeste sobre la avenida 42 hasta el comercio Magic Travelers, afectando parcialmente calles 85 y 87.

Entre los lugares de referencia se encuentran:

Escuela Juan Santa María

Ferretería Marys

Clínica Dr. Carlos Umaña

Kinder Kyros

Municipalidad de Curridabat

Musmanni

Instituto Costarricense de Electricidad

Casas de habitación y diversas empresas privadas

Concepción (La Unión, Cartago) | 8 a. m. –3 p. m.

En este sector, las labores consisten en el cambio de conductor secundario. El corte afectará el área 150 metros al norte de la panadería San Francisco, incluyendo residencias y negocios como Super Azofeifa.

Uruca (San José) | 8 a. m. – 2 p. m.

Aquí se trasladarán líneas secundarias como parte de obras contratadas de redes eléctricas. El área de intervención abarca 600 metros al este del restaurante Yanira y 50 metros al norte de Metalub.

Los sitios cercanos al corte son:

Refugio de Migración

Aluma Systems

Curubandé Express

Carbone Hierro Forjado

Torre de comunicaciones del ICE

Varias residencias y comercios

Patarrá (Desamparados, San José) | 8 a. m. – 4 p. m.

Este corte obedece a trabajos de mantenimiento preventivo. Se aplicará desde el Bar Uni España y 3,5 km al este sobre calle Los Pica Piedras, incluyendo Quebrada Honda y la antigua Calera Patarrá.

Algunos puntos de referencia son:

Escuela República de Alemania

Panadería Luisita

Sala de Eventos La Sierra

Súper Quebrada Honda

Asada Quebrada Honda

Cafetalera La Raya

Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.