El País

Cortes de luz afectarán zonas de San José y Cartago este jueves: tome nota de los detalles

CNFL anuncia cortes de luz para este miércoles 11 de setiembre en varias zonas de San José y Cartago. Revise si su zona será afectada

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
Varios sectores de San José y Cartago tendrán cortes de luz el 11 de setiembre. CNFL ejecutará labores de mantenimiento y mejoras eléctricas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.