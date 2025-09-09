Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat, Desamparados y San José este miércoles: tome nota

CNFL anuncia cortes de luz en tres cantones de San José este miércoles 10 de setiembre. Vea horarios y sectores afectados. Foto: Rafael Pacheco Granados

Los distritos de Curridabat, San Rafael Abajo (Desamparados) y Hospital (San José Centro) enfrentarán cortes de luz este miércoles 10 de setiembre del 2025, como parte de distintos trabajos que ejecutará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en estas zonas.

LEA MÁS: Cierre total en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 este fin de semana: vea los horarios y rutas afectadas

En Curridabat, las labores se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. bajo la categoría de proyectos empresariales. El objetivo es la extensión de líneas eléctricas, lo cual obligará a suspender el servicio en sectores clave, como:

Desde el Comercio Café Rey, 530 metros hacia el este, sobre avenida 52 hasta el Condominio La Troja.

Cuadrantes entre avenidas 52 y 54, y calles 83, 85, 85A, 87 y 87A.

Entre los sitios afectados se encuentran Urbanización La Troja, Cen-Cinai Curridabat, Municipalidad de Curridabat, OfiMensajeros, Go Mario Market, así como numerosos condominios, empresas y residencias particulares.

Mientras tanto, en Desamparados, el corte en el sector de San Rafael Abajo se desarrollará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a la relocalización de postería.

Las interrupciones se concentrarán frente a Plaza Isabel, afectando comercios como Super Sofí, Lavacar Susanita, Den Market, Abastecedor Los Ángeles y casas de habitación en la zona.

En el distrito Hospital de San José centro, el corte también se dará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., por la instalación de postería nueva.

Las zonas impactadas se ubican en los alrededores de la iglesia Don Bosco y Funeraria del Recuerdo, en un radio de hasta 500 metros.

Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

LEA MÁS: Estos son los nuevos cursos disponibles del INA y cómo inscribirse

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.