El País

Cortes de luz afectarán San Pedro, Desamparados y Rohrmoser este martes 9 de setiembre: estos son los detalles

Los trabajos de la CNFL impactarán hogares, comercios y oficinas durante más de ocho horas continuas este martes 9 de setiembre, conozca los horarios y las zonas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Parece que aquellos vivillos que se pegan directamente a los cables eléctricos en los postes de luz de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para robar energía tiene sus días contados con la llegada de un nuevo sistema que blinda completamente los cables
San Pedro, Rohrmoser y Desamparados tendrán cortes eléctricos este martes por obras de CNFL. Las interrupciones durarán hasta 9 horas. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de elecricidadCortes de luzCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.