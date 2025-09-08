Cortes de luz afectarán San Pedro, Desamparados y Rohrmoser este martes 9 de setiembre: estos son los detalles

San Pedro, Rohrmoser y Desamparados tendrán cortes eléctricos este martes por obras de CNFL. Las interrupciones durarán hasta 9 horas.

Varias comunidades del Gran Área Metropolitana enfrentarán interrupciones eléctricas prolongadas este martes 9 de setiembre del 2025, como parte de obras programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las zonas afectadas incluyen sectores de San Pedro de Montes de Oca, San Rafael Arriba de Desamparados y Mata Redonda en San José.

San Pedro

En San Pedro, los trabajos se desarrollarán de 7:30 a. m. a 5 p. m., dentro de la categoría proyectos empresariales, por la instalación de conductor eléctrico. El corte se aplicará:

Desde la Academia de Baile Merecumbé , 650 metros al oeste sobre Avenida 8 hasta el Bar Live Los Yoses , incluyendo parcialmente Calles 65, 63 y 59.

, 650 metros al oeste sobre Avenida 8 hasta el , incluyendo parcialmente Calles 65, 63 y 59. Desde el Banco Nacional , 680 metros al sur sobre Calle 57 hasta Ecomarket Research , abarcando parcialmente Avenidas 10, 12, 14, 14A, 16 y 18, así como Calle 63.

, 680 metros al sur sobre Calle 57 hasta , abarcando parcialmente Avenidas 10, 12, 14, 14A, 16 y 18, así como Calle 63. Desde el costado suroeste del IAFA, 380 metros al oeste sobre Avenida 14 hasta la Gerencia de Pensiones de la CCSS, incluyendo Calles 55, 59 y 61.

En la zona hay decenas de edificios de apartamentos, clínicas, comercios y oficinas, entre ellos Racknation Data Center, UCR Oficina de Recursos Humanos, Banco Nacional, BCIE, Farmacia Fischel, Live Los Yoses, Estética Médica Spa y Salón, entre otros.

Desamparados

En San Rafael Arriba de Desamparados, el corte se ejecutará entre 8 a. m. y 4 p. m., por labores de cambio de conductor secundario, bajo la categoría construcción de obras eléctricas.

El área afectada se extiende 500 metros al sur y 200 metros al oeste de la Escuela San Rafael.

Rohrmoser

En Mata Redonda (Rohrmoser), también entre 8 a. m. y 4 p. m., se realizará el traslado de líneas eléctricas, catalogado como obras por contrato de redes eléctricas. Las afectaciones se extenderán:

Desde Los Antojitos Rohrmoser hasta el Condominio Sky Garden

hasta el Desde el costado sur del Parque del Café hasta la Embajada de España

Entre los puntos clave de este sector se encuentran The Place, Babylon, Cosmopolitan Tower, Torre W, La Embajada de Japón, La Nunciatura, Poder Judicial, Defensa Pública, Sky Garden y Kinder Kids Word Sabana.

Para más información:

Consulte aquí las suspensiones programadas de la CNFL.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.