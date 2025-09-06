Cortes de luz afectarán Pavas este domingo por trabajos de la CNFL: consulte si su zona será afectada

Vecinos de Pavas sufrirán un corte eléctrico el domingo por trabajos programados de la CNFL. Foto de Jorge Castillo. En la Foto : Nestor Rodriguez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en una parte del distrito de Pavas, cantón Central de San José, este domingo 7 de setiembre, debido a la relocalización de postería como parte de obras eléctricas de construcción.

El corte está programado para realizarse entre las 8 a. m. y las 5 p. m., y afectará específicamente la zona al norte del Hospital Psiquiátrico.

Entre los puntos de referencia incluidos en la interrupción se encuentran:

El Colegio Técnico Profesional

Las instalaciones de Coopesalud R. L.

Una sección del Hospital Psiquiátrico

La Soda Alemans

La Asociación de Empleados del Hospital Psiquiátrico

Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.