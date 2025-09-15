Cortes de luz afectarán múltiples sectores de Cartago este martes 16 de setiembre: estos son los horarios

Más de 40 comunidades y negocios estarán sin luz este martes por mantenimiento programado de Jasec.Foto: Rafael Pacheco

Vecinos de varios sectores de Cartago estarán sin electricidad este martes 16 de setiembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Según información oficial, la suspensión comenzará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m., con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la estabilidad de la red en la zona.

Los trabajos afectarán el circuito Paraíso – Ramal Gradería Estadio, en particular el sector de Barrio La Unidad.

Sectores afectados

Entre los lugares que estarán sin electricidad durante el corte se encuentran:

Barrio La Unidad

Barrio Florencio del Castillo

Barrio IMAS

Barrio El Salvador

Calle Loría

Barrio La Estación

Barrio Piedra Grande

Urbanización El Sol

Urbanización Cerro Verde

Urbanización Parcelas de Rogelio Coto

Urbanización Cerro Chiquito

Urbanización Cerro Grande

Asimismo, el corte afectará algunos comercios e instituciones como:

Estadio de Paraíso

Pulpería El Estadio

Iglesia Católica de Barrio IMAS

Abastecedor El Lechugazo

Colono Construcción

Mini Market La Peji

Panadería Mundo Pan

Pastel Arte

PANI

CCSS

Área Rectora de Salud de Paraíso

Área de Salud Paraíso – Cervantes

Plantel Municipal de Paraíso

Club de Leones

Representaciones Paraíso

Helados Caseros Dulce Pasión

El mantenimiento será ejecutado por el Departamento de Mantenimiento de Red de Jasec, y contará con supervisión técnica y personal en campo.

Jasec comunicó a los usuarios mediante su sitio web. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al 2550-6800.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.