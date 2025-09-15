Cortes de luz afectarán múltiples sectores de Cartago este martes 16 de setiembre: estos son los horarios

Vecinos de varios sectores de Cartago estarán sin electricidad este martes 16 de setiembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
Según información oficial, la suspensión comenzará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m., con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la estabilidad de la red en la zona.
LEA MÁS: Cortes de luz este martes en Heredia y San José: conozca las zonas y horarios afectados
Los trabajos afectarán el circuito Paraíso – Ramal Gradería Estadio, en particular el sector de Barrio La Unidad.
Sectores afectados
Entre los lugares que estarán sin electricidad durante el corte se encuentran:
- Barrio La Unidad
- Barrio Florencio del Castillo
- Barrio IMAS
- Barrio El Salvador
- Calle Loría
- Barrio La Estación
- Barrio Piedra Grande
- Urbanización El Sol
- Urbanización Cerro Verde
- Urbanización Parcelas de Rogelio Coto
- Urbanización Cerro Chiquito
- Urbanización Cerro Grande
Asimismo, el corte afectará algunos comercios e instituciones como:
- Estadio de Paraíso
- Pulpería El Estadio
- Iglesia Católica de Barrio IMAS
- Abastecedor El Lechugazo
- Colono Construcción
- Mini Market La Peji
- Panadería Mundo Pan
- Pastel Arte
- PANI
- CCSS
- Área Rectora de Salud de Paraíso
- Área de Salud Paraíso – Cervantes
- Plantel Municipal de Paraíso
- Club de Leones
- Representaciones Paraíso
- Helados Caseros Dulce Pasión
El mantenimiento será ejecutado por el Departamento de Mantenimiento de Red de Jasec, y contará con supervisión técnica y personal en campo.
Jasec comunicó a los usuarios mediante su sitio web. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al 2550-6800.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.