Cortes de luz este miércoles afectarán San José, Heredia y Alajuela: tome nota de los detalles

Cortes de luz afectarán San Pedro, Curridabat, Guadalupe, Santa Bárbara y La Guácima este miércoles 17 de setiembre. Foto de Jorge Castillo.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de cortes de electricidad para este miércoles 17 de setiembre del 2025, en al menos cinco cantones del país, como parte de distintos trabajos de mantenimiento e instalación de redes.

Las afectaciones están previstas en sectores de San Pedro, Curridabat, Guadalupe, Santa Bárbara de Heredia y La Guácima de Alajuela, y se realizarán en distintos horarios que inician desde las 7:30 a. m. y podrían extenderse hasta las 5 p. m.

San Pedro

Horario: 7:30 a. m. a 5 p. m.

Motivo: Instalación de conductor (proyecto empresarial)

Sectores afectados: Del Comercio Jiménez y Tanzi 300 metros hacia el Este sobre Calle Siles, incluyendo calles 75 y 77.

Del Templo Católico de Lourdes 300 metros hacia el Sur incluyendo avenidas 1, 3A y 5. Del Condominio Campus Residencias 190 metros hacia el Norte sobre Calle 79 hasta la Escuela Dante Alighieri incluyendo Avenida 5 y calle 81.

Del Salón Comunal de Lourdes 290 metros hacia el Oeste sobre Avenida 3 hasta el Edificio C de la U Latina, incluyendo calles 73 y 75.

De Apartamentos Lourdes 440 metros hacia el Oeste sobre diagonal 5 hasta la Universidad Latina, incluyendo calle 71.

De las Residencias Estudiantiles UCR 450 metros hacia el Este sobre avenida 7 hasta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días.

Curridabat

Horario: 8 a. m. a 4:30 p. m.

Motivo: Mantenimiento preventivo

Sectores afectados: Tomando como referencia el abastecedor El Centro, incluye hasta los siguientes puntos: 100 metros al sur. 80 metros al sur y 100 metros al este. 100 metros al sur, 100 metros al este y 50 metros al noreste.

Guadalupe

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Motivo: Instalación de poste (obras por contrato)

Sectores afectados: 700 metros al oeste del Colegio Madre del Divino Pastor. Afecta comercios como Europlaz, Outlet Box, Central de Compras Guadalupe, Lavacar TANOS, Veterinaria El Alto, Hiper Diego, Quality Outlet, WIM Eléctrica, entre otros.

Santa Bárbara

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Motivo: Traslado de línea primaria (obras por contrato)

Sectores afectados: Desde el Hotel Rosa Blanca hacia el sur 100 metros y hacia el norte 500 metros. El corte incluye casas de habitación y comercios del área.

La Guácima

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Motivo: Instalación de postes (obras por contrato)

Sectores afectados: Desde Auto Mercado hasta el Liceo La Guácima. Se verán afectados: GSD International School, Plaza Guácima, Ciudad Hacienda Los Reyes (total), Escuela Once de Abril, Tanque AyA, Plaza Sorrento, iglesias, minisúperes, panaderías, barberías, clínicas, bufetes y más de una docena de residencias y negocios.

La CNFL recomienda a los vecinos tomar previsiones, desconectar aparatos eléctricos y consultar fuentes oficiales ante cualquier duda o actualización sobre el servicio.

Para más detalles, puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

