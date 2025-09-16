El País

Cortes de luz este miércoles afectarán San José, Heredia y Alajuela: tome nota de los detalles

¿Vive en San José, Heredia o Alajuela? Estos sectores estarán sin luz este miércoles por trabajos de la CNFL. Vea si su comunidad será una de las afectadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Cortes de luz afectarán San Pedro, Curridabat, Guadalupe, Santa Bárbara y La Guácima este miércoles 17 de setiembre. Foto de Jorge Castillo. (Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFLCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.