Más de 9.000 personas estarán sin agua este jueves en Heredia: conozca si su comunidad está en la lista

Trabajos de mantenimiento impactarán el servicio de agua en varias comunidades de Heredia. Consulte las zonas y el horario

Por Silvia Ureña Corrales
Maribel Rodríguez vive en San Miguel y dice que le quitan el agua todos los días
Este jueves habrá corte de agua en San Rafael de Heredia por trabajos en un tanque de almacenamiento. (Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

