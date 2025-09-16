Más de 9.000 personas estarán sin agua este jueves en Heredia: conozca si su comunidad está en la lista

Este jueves habrá corte de agua en San Rafael de Heredia por trabajos en un tanque de almacenamiento.

Un total de 9.164 personas de San Rafael de Heredia no tendrán agua potable este jueves 18 de setiembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El corte de agua se mantendrá entre las 7 a. m. y la 1 p. m., mientras se realiza el lavado del tanque Ciénega Sur, una labor que busca garantizar la calidad del servicio mediante el mantenimiento preventivo del sistema.

LEA MÁS: Este es el país de Centroamérica que sorprende con su avance en autos eléctricos

Entre los sectores afectados se encuentran:

• Centro: Condominio Vistas San Rafael, calle Puente Piedra.

• Concepción: Todo Concepción centro, calle Ciénega, Callo Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho, Lomas del Castillo.

La ESPH recomendó a la población almacenar solo el agua necesaria para las labores diarias y hacer un uso racional del recurso durante el tiempo que dure la suspensión.

Para obtener información adicional sobre este y otros trabajos programados, los usuarios pueden ingresar al sitio www.esph-sa.com o llamar al número 2562-3774.

LEA MÁS: TEC abre plazas en varias áreas: revise los perfiles requeridos y cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.