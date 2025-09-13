Sucesos

Heredia sin luz: este es el motivo y la hora en que volverá el servicio eléctrico

Los reportes de averías comenzaron a ingresar pasadas las 2 p. m.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Heredia sin luz
La caída de un árbol sobre el tendido eléctrico provocó la suspensión de los servicios de electricidad en Heredia. (Empresa de Servicios Públicos de Heredia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
electricidadluzHerediaEmpresa de Servicios Públicos de HerediaESPH
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.