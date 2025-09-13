Heredia sin luz: este es el motivo y la hora en que volverá el servicio eléctrico

La caída de un árbol sobre el tendido eléctrico provocó la suspensión de los servicios de electricidad en Heredia.

Desde las 2:10 p. m., vecinos de distintos sectores de la provincia de Heredia reportaron la interrupción del servicio eléctrico. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) confirmó que, durante el día, se han presentado siete averías, producto de las fuertes lluvias.

Aunque algunos servicios se han restablecido, la empresa informó de que las afectaciones permanecen en tres regiones.

La suspensión más importante habría sido ocasionada por la caída de un árbol, y el servicio se restablecería hasta las 7:30 p. m. de este sábado. Estas son las ubicaciones afectadas: Colegio Manuel Benavides, La Lilliana, Condominio Los Sauces, San Francisco, Rosedal, El Rosedal II, Urbanización Monte Flora, Condominio Villa Tatiana y Monte Rosa.

La interrupción también alcanza a Campo Bello, La Cumbre, Nuevo Amanecer, Condominio La Ladera, Casa Blanca, Francosta, Real Santamaría Oeste, Portal del Valle, Santa Cecilia, San Agustín, Terra Fe, Berta Eugenia, Avicenia Sur, Avicenia Norte y Aprobia.

A la lista se suman Condominios Aurora, Aurora, Jerez, Villa San Francisco, Los Cafetos, Aries, Santa Catalina, Noemy, Castillos del Sur, Renaciente y La Gran Samaria.

Además, se reportan cortes en Plaza Torres y la urbanización Cedric. En estos últimos casos, aún se desconoce la causa del problema.

La ESPH aseguró que, una vez identificado el sitio del daño, comunicará la hora aproximada en que se restablecerá el servicio eléctrico.

Por el momento, no se sabe la cantidad de personas afectadas por las averías reportadas durante el día.