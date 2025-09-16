Cortes de luz afectarán zonas de Puntarenas, Limón y San José este miércoles: estos son los horarios

Este miércoles 17 de setiembre, varias comunidades de Puntarenas, Limón y San José enfrentarán cortes de luz programados debido a labores de mantenimiento y reubicación de equipos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Zonas y horarios de los cortes
- Puntarenas, Buenos Aires, Potrero Grande
- Localidad afectada: Las Vueltas de Potrero Grande
- Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Limón, Siquirres, distrito de Siquirres
- Localidades afectadas: Manu y Cementerio Florida
- Horario: De 7 a. m. a 4 p. m.
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General
- Localidad afectada: San Luis de Morete
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Limón, Guácimo, distrito de Guácimo
- Localidad afectada: Finca Sura Bananera
- Horario: De 9 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Reubicación de equipos
Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas.
