Cortes de luz afectarán zonas de Puntarenas, Limón y San José este miércoles: estos son los horarios

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 17 de setiembre en zonas de Puntarenas, Limón y San José por labores técnicas. Foto: Rafael Pacheco

Este miércoles 17 de setiembre, varias comunidades de Puntarenas, Limón y San José enfrentarán cortes de luz programados debido a labores de mantenimiento y reubicación de equipos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

LEA MÁS: Más de 9.000 personas estarán sin agua este jueves en Heredia: conozca si su comunidad está en la lista

Zonas y horarios de los cortes

Puntarenas, Buenos Aires, Potrero Grande

Localidad afectada: Las Vueltas de Potrero Grande



Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.



Motivo: Mantenimiento preventivo

Limón, Siquirres, distrito de Siquirres

Localidades afectadas: Manu y Cementerio Florida



Horario: De 7 a. m. a 4 p. m.



Motivo: Mantenimiento preventivo

San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General

Localidad afectada: San Luis de Morete



Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.



Motivo: Mantenimiento preventivo

Limón, Guácimo, distrito de Guácimo

Localidad afectada: Finca Sura Bananera



Horario: De 9 a. m. a 1 p. m.



Motivo: Reubicación de equipos

Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas.

LEA MÁS: ¿Cómo se solicita la nueva cédula virtual? Esto debe saber antes de hacer el trámite

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.