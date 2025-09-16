El País

Cortes de luz afectarán zonas de Puntarenas, Limón y San José este miércoles: estos son los horarios

Cortes de luz afectarán este 17 de setiembre a comunidades de Puntarenas, Limón y San José por trabajos del ICE. Consulte horarios y sectores

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 17 de setiembre en zonas de Puntarenas, Limón y San José por labores técnicas. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzCortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.