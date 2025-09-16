Operativo policial en Sarapiquí busca a dos sospechosos por asaltos en San Carlos

A la izquierda, el sospechoso de apellido Sánchez, de 23 años y presunto líder del grupo criminal y, a la derecha, l otro sospechoso de apellido Ruiz, de 32 años. Fotografía:

El OIJ está este martes en la búsqueda de dos peligrosos sospechosos de asaltar viviendas en San Carlos (Alajuela). Allanamientos realizados en Sarapiquí y Guácimo por las autoridades lograron recuperación de bienes robados, pero los asaltantes permanecen en fuga.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en colaboración con la delegación de Sarapiquí, iniciaron un amplio operativo esta mañana, a partir de las 5 a.m., para capturar a los sospechosos.

La operación se centra en la detención de un sujeto de apellidos Sánchez, de 23 años, presunto líder de la banda, y otro de apellido Ruiz, de 32 años. Ambos residen en la zona de Sarapiquí, lo que motivó la intervención conjunta de ambas delegaciones del OIJ.

Según esas autoridades, la banda es responsable de al menos nueve asaltos a viviendas en localidades de San Carlos como Aguas Zarcas y Venecia y también en el cantón de Río Cuarto.

Los asaltos se caracterizaban por la violencia, ya que los sujetos ingresaban a las casas, amordazaban a sus víctimas y se robaban desde el menaje hasta vehículos de alta gama.

Al momento de los allanamientos este martes, los sospechosos lograron percatarse de la presencia policial y huyeron, por lo que las autoridades han montado un fuerte despliegue en la zona para dar con su paradero.

Durante los allanamientos, los agentes del OIJ han decomisado ya herramientas y teléfonos celulares que, según las investigaciones, pertenecerían a algunas de las víctimas.

Además, el OIJ confirmó que en días recientes se recuperaron cuatro vehículos que habían sido robados en los asaltos.

Uno de los vehículos fue localizado en un negocio de compra y venta de vehículos, mientras que los otros tres se encontraron en viviendas en el cantón de Guácimo. La recuperación de estos vehículos fue posible gracias a las técnicas de investigación que manejan los agentes.

