Rescatan a dos adultos y a menor atrapados por crecida del río Sucio en Sarapiquí

Tres personas —dos adultos y un menor— fueron rescatadas poco antes de medianoche este lunes tras quedar atrapadas por la crecida del río Sucio, en Sarapiquí, cuando disfrutaban de una jornada de pesca en Río Frío, Heredia.

La Cruz Roja de Guápiles y el Cuerpo de Bomberos participaron en la compleja operación de rescate que se extendió varias horas.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, las víctimas, vecinas de Río Frío, pasaron la tarde en el río disfrutando de una jornada de pesca. Sin embargo, una repentina crecida les impidió ponerse a salvo y los dejó aislados en medio del cauce.

Uno de los afectados logró dar aviso a los cuerpos de emergencia con su teléfono celular, lo que permitió activar el operativo de búsqueda y rescate.

Cruz Roja de Guápiles y Bomberos participaron en la operación nocturna al filo de la medianoche en río Sucio cuando finalmente sacaron a personas atrapadas. Fotografía: (Reiner /Cortesía)

Operativo complejo

Por lo difícil del terreno, la Cruz Roja de Sarapiquí solicitó apoyo de sus colegas de Guápiles, así como del Cuerpo de Bomberos.

A las 10:55 p. m., socorristas de Guápiles localizaron a las personas y, con ayuda de equipo de cuerdas, iniciaron las maniobras de rescate. Paralelamente, los bomberos se sumaron con una balsa inflable para reforzar la operación.

Finalmente, debido a la fuerza del caudal, los rescatistas lograron evacuar a los tres afectados por la margen derecha del río, en un punto de salida hacia la comunidad de Ticabán, en Pococí.

Las autoridades confirmaron que las tres personas se encontraban en condición estable tras ser rescatadas.