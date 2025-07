Una joven grabó intento de robo a casas: vea cómo detuvo a los delincuentes

Hoy día ya es natural sacar el teléfono y grabar la reacción inmediata a casi cualquier situación. Sin embargo, un intento de robo pareciera que debería ser una excepción.

No obstante, la influencer Valeria Roa no piensa igual. La colombiana vivió una extraña situación en la ciudad de Bogotá, la cual comenzó cuando inició a escuchar ruidos extraños, al punto de pensar que la estaban asustando o que se le iban a meter los ladrones.

“Tengo el corazón a mil, estoy temblando, detuve un robo. Yo estaba grabando videos cuando de la nada la teja se empezó a mover de forma rara y el cable de la luz se movía de un lado para otro y pensé que me estaban asustando”, dijo la joven.

Influencer Valeria Roa captó un intento de robo y lo detuvo

Ella no sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando, ya que era la primera vez que le tocaba vivir algo así. A pesar de que tenía mucho miedo, tomó la decisión de “asomarse por la ventana”, y fue ahí cuando se dio cuenta de que había dos personas intentando robar los cables de la luz.

“Apagué las luces y se me dio por mirar abajo, y me di cuenta de que había dos personas intentando tumbar el poste de la luz. No sé de dónde saqué fuerzas, porque a mí todo eso me da miedo”, argumentó Roa.

Aunque cualquier otra persona hubiera entrado en pánico al ver a estos dos individuos, Valeria prefirió gritarles vituperios, para así tratar de ahuyentarlos y que no se robaran las cables.

Así logró espantar a estos dos delincuentes

La joven asegura que tomó un cuchillo como 'precaución'. (Captura de TikTok)

“Yo agarré un cuchillo por si acaso; pensé que también querían entrar a la casa. Pero saqué fuerza, levanté la ventana y empecé a gritarles, diciéndoles que ya había llamado a la policía”, narró Roa.

Estos dos hombres, al verse sorprendidos, discutieron con la joven y prefirieron abandonar el sitio al ver que en cualquier momento podría llegar la policía o el vigilante del barrio.

“Yo tenía mucho miedo, no sabía ni qué decir. Eran las 2 de la mañana y todo el mundo estaba durmiendo, pero logré ahuyentarlos”, dijo Valeria.

Después de que estas dos personas abandonaron el lugar y a Valeria se le pasó el susto, se tomó la situación con un poco de gracia, ya que nunca se imaginó que por estar despierta a las 2 de la mañana iba a evitar un robo.

Tanto así que les dejó un divertido mensaje a sus vecinos. “Bogotá descansa tranquila porque Valeria Roa los ha salvado”.

Los comentarios en su publicación no se hicieron esperar, pues muchos le aplaudieron la valentía que tuvo para “espantar” a estos dos individuos.

“Por más valiente que uno se crea, le da miedo. Menos mal, no te pasó nada, pero toca que tengas cuidado”, “Eres muy valiente, la verdad, y eso es lo que necesitamos todos”, y “A Valeria la necesito en mi barrio”, fueron algunos de los mensajes que recibió.