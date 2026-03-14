Sucesos

Operativo en cuarterías de Crucitas deja 16 personas detenidas y decomiso de herramientas

Fuerza Pública intensifican operativos en el cerro Conchudita, donde han localizado pilas con cianuro vinculadas con la extracción ilegal de oro

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Por Cristian Mora
Crucitas operativo
Autoridades intervinieron tres cuarterías en Crucitas utilizadas como centros de operaciones por oreros vinculados con la minería ilegal. (Ministerio de Seguridad/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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