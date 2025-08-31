Onda tropical provocará lluvias este lunes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este lunes 1.° de setiembre el paso de la onda tropical N.° 27 generará un aumento en la humedad y las precipitaciones en gran parte del país. Esta inestabilidad se mantendrá hasta la madrugada del martes.

Durante la mañana, el cielo se presentará con nubosidad variable y posibles lluvias dispersas en las zonas costeras del Pacífico Sur y el Caribe. En la tarde y noche, las lluvias se intensificarán debido al reforzamiento de la inestabilidad atmosférica provocada por la onda.

En el Valle Central, la jornada iniciará con nubosidad variable y viento moderado. En la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con aguaceros aislados y lluvias dispersas. San José registrará una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 25,3 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones parcialmente nubladas en la mañana, con presencia de viento en las montañas. Por la tarde se prevén aguaceros locales sobre el golfo y la península, así como lluvias aisladas en la costa durante la noche. Liberia alcanzará los 35,7 °C, mientras que la mínima será de 22,2 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá de nublado a parcialmente nublado en la mañana. En horas de la tarde y noche se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas tanto en las montañas como en la costa. Parrita reportará una mínima de 17,9 °C y una máxima de 31 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones parcialmente nubladas en la madrugada y mañana. Por la tarde y noche se prevén aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente en la costa. Golfito tendrá temperaturas entre 22,1 °C y 29,1 °C.

En el Caribe Norte, el día será mayormente nublado con posibles lluvias tanto en la costa como en las montañas y llanuras aledañas durante la tarde y noche. Guápiles marcará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 27,8 °C.

El Caribe Sur experimentará condiciones similares, con cielos nublados durante toda la jornada y posibles lluvias y chubascos en las regiones montañosas y llanuras cercanas. Sixaola reportará una mínima de 23,9 °C y una máxima de 30,9 °C.

En la zona norte, se esperan cielos mayormente nublados durante todo el día, con posibilidad de lluvias y chubascos en las montañas y llanuras aledañas en horas de la noche. Ciudad Quesada presentará temperaturas entre 17,9 °C y 26,4 °C.

Según el IMN, el aumento de las precipitaciones responde a la influencia directa de la onda tropical N.° 27, cuyo paso reforzará la inestabilidad en todo el territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:45 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.

