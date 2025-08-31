Sucesos

Onda tropical provocará lluvias este lunes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

La onda tropical N.° 27 generará lluvias y tormentas por la tarde y noche en varias regiones del país, según informó el IMN

Por Damián Arroyo C.
El paso de la onda tropical n.° 18 generará lluvias intensas y cielos nublados este sábado en la mayor parte del país, según el IMN.
Costa Rica enfrentará lluvias generalizadas este lunes por la onda tropical N.° 27, según el pronóstico del IMN. (Canva /Canva)







