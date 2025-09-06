Onda tropical provocará este domingo aguaceros y tormentas eléctricas en Costa Rica: estas son las zonas con mayor riesgo

Este domingo habrá lluvias y tormentas eléctricas por el paso de la onda tropical N.° 28, informó el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este domingo 7 de setiembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por el ingreso de la onda tropical N.° 28 y la influencia de la zona de convergencia intertropical, lo que generará un ambiente húmedo e inestable a lo largo del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará de parcial a mayormente nublado. Se esperan lluvias aisladas en el Caribe y la zona norte, las cuales podrían extenderse hacia las montañas del norte y este del Valle Central. También habrá posibilidad de precipitaciones en las costas del Pacífico Central y Sur.

En la tarde, se anticipan lluvias y aguaceros dispersos con tormenta eléctrica en el Valle Central, zonas del Pacífico y sectores montañosos del Caribe y la zona norte. Estas condiciones podrían persistir durante las primeras horas de la noche, especialmente en áreas cercanas a las costas del Pacífico.

En el Valle Central, el día iniciará con nubosidad parcial. Por la tarde se prevé un aumento de la cobertura nubosa con lluvias dispersas y posible tormenta eléctrica. En San José, la temperatura oscilará entre 18,1 °C y 27,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos parcialmente nublados en la mañana. Durante la tarde y noche se presentarán aguaceros y tormentas dispersas, especialmente en la zona costera. Liberia registrará una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 34,3 °C.

En el Pacífico Central, habrá posibilidad de lluvias matutinas en la costa, seguidas de una tarde con tormentas eléctricas y cielos nublados. Por la noche podrían continuar las precipitaciones. Quepos presentará temperaturas entre 20,5 °C y 31,3 °C.

El Pacífico Sur mostrará un patrón similar, con lluvias aisladas en la madrugada, seguidas de tormentas en la tarde y lluvias durante las primeras horas de la noche. En Golfito, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 32 °C.

La región del Caribe Norte amanecerá con nubosidad variable y posibles chubascos aislados al norte. Durante la tarde se prevén aguaceros en las montañas, y lluvias costeras por la noche. En Guápiles, el rango térmico estará entre 21,4 °C y 29,2 °C.

En el Caribe Sur, se esperan condiciones similares con lluvias aisladas y nubosidad parcial durante el día. Las montañas podrían recibir aguaceros por la tarde. En Limón, la temperatura se mantendrá entre 21,5 °C y 29,1 °C.

La zona norte vivirá un domingo mayormente nublado, con lluvias dispersas y posibles tormentas en horas de la tarde y noche. En Upala, la mínima será de 22,2 °C y la máxima de 32,4 °C.

Estas condiciones lluviosas se deben a la combinación de factores locales y el paso de la onda tropical N.° 28, que afectará principalmente el centro y el sur del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:49 p. m. La fase lunar corresponderá a luna llena.

