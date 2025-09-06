Sucesos

Onda tropical provocará este domingo aguaceros y tormentas eléctricas en Costa Rica: estas son las zonas con mayor riesgo

Por Silvia Ureña Corrales
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 7 de mayo se mantendrán condiciones inestables en el país, con cielos nublados y lluvias desde la madrugada en ambos litorales. En el Valle Central se esperan tormentas aisladas durante la tarde.
Este domingo habrá lluvias y tormentas eléctricas por el paso de la onda tropical N.° 28, informó el IMN. (Canva/Canva)







