Sucesos

Omisión de la Fiscalía de Cartago deja libres a cuatro sospechosos de tentativa de homicidio contra miembro de Los Maruja

En esta causa, una defensora pública habría escrito en un papel, “hay que matarlo” en referencia al denunciante

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Por Christian Montero
La defensora pública de apellidos Hernández Rojas, fue detenida este miércoles como parte de una investigación por presuntamente haber escrito un mensaje para uno de sus representados, en el que inicitaba a asesinar a un miembro de la banda Los Maruja.
La defensora pública de apellidos Hernández Rojas, fue detenida en junio y cumple una suspensión del cargo por un periodo de seis meses. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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