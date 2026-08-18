Omisión de la Fiscalía de Cartago deja libres a cuatro sospechosos de tentativa de homicidio contra miembro de Los Maruja

La defensora pública de apellidos Hernández Rojas, fue detenida en junio y cumple una suspensión del cargo por un periodo de seis meses.

Cuatro sospechosos de un intento de homicidio en contra de un miembro de la banda Los Maruja, quedaron libres por una omisión de la Fiscalia de Cartago. Los hombres son investigados en la causa 25-1092-0058-PE.

Los imputados son de apellidos Batista Pérez, Alvarado Cerdas, Sanabria Orozco y Hernández Rojas.

El intento de asesinato ocurrió el 1.° de marzo de 2025 en el dique la Mora de Cartago, en contra de un miembro de la banda Los Maruja, organización que domina ese territorio y que está en disputa con los Gery en conjunto con la organización de alias Gordo Leo y Los Chacales. El ofendido recibió un disparo en la cabeza.

En el caso del sospechoso de apellido Batista, era representado por una defensora pública de apellidos Hernández Rojas, quien fue detenida en junio anterior por presuntamente incitar a Batista para que completara el atentado.

El Ministerio Público, ante una consulta de La Nación, respondió que “la Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que esas cuatro personas quedaron en libertad, tras la omisión de solicitud de prórroga de la prisión preventiva”.

En su respuesta el ente acusador agregó que de inmediato “comunicó lo ocurrido a la Inspección Fiscal, a efectos de que se investiguen posibles responsabilidades disciplinarias”.

El caso de la defensora

El 24 de junio agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, detuvieron en su oficina a la defensora pública, quien actualmente cumple una suspensión del cargo por un periodo de seis meses.

Según la investigación, el 28 de mayo pasado, Hernández, luego de una audiencia preliminar donde representaba a Batista, lo visitó en el Interlocutorio de las celdas del OIJ de Cartago, donde al parecer habría escrito un mensaje donde incitaba a acabar con la vida del ofendido.

De acuerdo con las evidencias recolectadas por los agentes judiciales, la mujer presuntamente anotó en una hoja membretada del Poder Judicial: “Él está vivo, hay que matarlo”, se la entregó a su auspiciado y le indicó que debía enseñarle el mensaje a otros dos sujetos que estaban en la misma audiencia.

Disputas mortales

Las disputas que involucran a la organización criminal de Los Maruja son las principales responsables de la mayoría de homicidios registrados este año en la Vieja Metrópoli. Ejemplo de ello son los cinco homicidios ocurridos entre el sábado 15 de agosto y este martes, donde al menos tres de los fallecidos tenía relación con grupos delictivos de la zona.

La noche del lunes en Llanos de Santa Lucía fueron atacados de mútlples disparos dos hombres de apellidos Gómez Solano, alias Juanpi y Cerdas Martínez, quienes al parecer integraban la banda de Los Maruja.

La madrugada de este martes ocurrió otro homicidio doble en Fecosa de El Carmen, donde murió Yuridia Ramírez Pereira, quien iba en un vehículo de transporte de plataforma digital, cuyo conductor falleció y sería víctima colateral del ataque.

El sábado, en las inmediaciones del polideportivo de Cartago, fue asesinado un hombre que viajaba como acompañante en un vehículo.