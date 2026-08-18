Doble homicidio en Cartago: joven que regresaba del trabajo y conductor de plataforma son asesinados a balazos

Una mujer de 18 años y un conductor de plataforma fueron asesinados a balazos la madrugada de este martes dentro de un vehículo en Fecosa, el Carmen de Cartago.

Una mujer de 18 años, de apellido Ramírez Pereira, y un hombre de aproximadamente 30 fueron asesinados a balazos la madrugada de este martes 18 de agosto cuando se encontraban dentro de un vehículo en la localidad de Fecosa en el Carmen de Cartago.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 4:31 a. m. Al llegar, los socorristas encontraron a las dos víctimas con múltiples impactos de bala y las declararon fallecidas en el sitio.

El ataque ocurrió cerca de las 4:20 a. m., unos 100 metros al oeste del supermercado El Dragón. Las identidades de las personas no habían trascendido durante las primeras horas de este martes.

De acuerdo con información obtenida en el sitio, dos personas que se desplazaban a pie habrían sorprendido a las víctimas y disparado en múltiples ocasiones contra ellas. Posteriormente, los atacantes huyeron corriendo.

Según versiones de testigos recogidas en el lugar, la joven regresaba de trabajar en un bar de San José y el ataque habría ocurrido cerca de su vivienda.

En cuanto al hombre, testigos indicaron que trabajaba como conductor de una plataforma de transporte. Según esas versiones preliminares, al momento del ataque mantenía en una mano su teléfono celular con el monto correspondiente al viaje y en la otra el dinero que aparentemente debía entregar como vuelto.

Las autoridades investigan la muerte del hombre como posible víctima colateral.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública durante la madrugada, mientras se esperaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las pesquisas.

La Fuerza Pública custodió la escena del doble homicidio mientras se esperaba la llegada de agentes del OIJ para iniciar las diligencias judiciales. (Archivo LN/Archivo LN)

Segundo doble homicidio en pocas horas

Este crimen ocurre unas ocho horas después de otro doble homicidio registrado la noche del lunes en Llanos de Santa Lucía, también en Cartago, que dejó dos hombres fallecidos y un joven en condición crítica, según información preliminar obtenida en el sitio.

El hecho ocurrió entre las 8:20 p. m. y las 8:25 p. m., cerca de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Los hombres viajaban en un Hyundai gris cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta los alcanzaron y dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo.

Durante el ataque, el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Un segundo ocupante también falleció producto del ataque. Las identidades de los ahora fallecidos no trascendieron.

Otro hombre, identificado con los apellidos Ramírez Rojas, de 22 años, quedó en condición crítica. La información disponible señala que su estado era de extrema gravedad.

Colaboró con esta información la corresponsal Keyna Calderón.