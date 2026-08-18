Sucesos

Doble homicidio en Cartago: joven que regresaba del trabajo y conductor de plataforma son asesinados a balazos

Ataque ocurrió apenas ocho horas después de otro doble homicidio en Llanos de Santa Lucía, también en Cartago

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Doble homicidio en Fecosa, en el Carmen de Cartago.
Una mujer de 18 años y un conductor de plataforma fueron asesinados a balazos la madrugada de este martes dentro de un vehículo en Fecosa, el Carmen de Cartago. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartagoHomicidiosFecosaBalazos
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.