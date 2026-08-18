Sucesos

Ráfaga de balazos acaba con la vida de dos hombres y deja a otro grave en Paraíso de Cartago

Dos sujetos en motocicleta habrían disparado contra un Hyundai gris cerca del INA. El automóvil presentaba más de 30 impactos de bala

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Por Silvia Ureña Corrales y Kenya Calderón
El conductor perdió el control tras el ataque y chocó contra un poste. Dos ocupantes murieron y un joven de 22 años quedó crítico.
El conductor perdió el control tras el ataque y chocó contra un poste. Como consecuencia del ataque hubo dos víctimas colaterales. (Kenya Calderón/Kenya Calderón)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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