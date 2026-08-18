Ráfaga de balazos acaba con la vida de dos hombres y deja a otro grave en Paraíso de Cartago

El conductor perdió el control tras el ataque y chocó contra un poste. Como consecuencia del ataque hubo dos víctimas colaterales.

Un ataque armado contra los ocupantes de un automóvil en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó dos hombres fallecidos y un joven en condición crítica, según información preliminar obtenida en el sitio.

El hecho ocurrió entre las 8:20 p. m. y las 8:25 p. m., cerca de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Los hombres viajaban en un Hyundai gris cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta los alcanzaron y dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo.

Durante el ataque, el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Un segundo ocupante también falleció producto del ataque. Las identidades de los ahora fallecidos no trascendieron.

Otro hombre, identificado con los apellidos Ramírez Rojas, de 22 años, quedó en condición crítica. La información disponible señala que su estado era de extrema gravedad.

En la balacera resultó herida de forma colateral una pareja. Ambas personas fueron trasladadas en un vehículo particular para recibir atención médica.

El automóvil presentaba más de 30 impactos de bala. Vecinos de Llanos de Santa Lucía relataron que escucharon una ráfaga de disparos durante el ataque.

Habitantes que se acercaron al sitio describieron la escena como macabra por la condición en que quedaron las víctimas.