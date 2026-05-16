OIJ recolectó bolsas con desechos humanos que serían producto de cirugía estética en Montes de Oca

Los restos humanos que estaba en bolsas plásticas fueron recolectados cerca del Parque del Este y trasladados al Complejo Forense en San Joaquín de Flores, Heredia. Fotografía con fines de ilustración.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el lunes anterior, a eso de las 5 p. m., recolectó en las inmediaciones del Parque Recreativo del Este, en el cantón de Montes de Oca, unos restos humanos que estaban en bolsas plásticas y que corresponderían a una cirugía estética.

“No son restos completos, ni una osamenta, sino que se presume que podría ser piel y grasa, estaban dentro de una bolsa de desechos bioinfecciosos y otra bolsa negra”, precisó la Policía Judicial, que investiga un delito ambiental por la forma en que fueron desechados los restos.

Una fuente relacionada con el caso confirmó que los pedazos de piel tenían rastros de tatuajes, lo que apuntaría a que se trató de un procedimiento estético cuyo desecho se realizó sin seguir las normas de bioseguridad.

No es la primera vez que ocurre algo similar. En julio de 2020, en San Pedro de Cascajal, en Vázquez de Coronado, el OIJ reportó un hallazgo parecido: trozos de piel con grasa adherida correspondientes a una abdominoplastia.

Decreto no publicado

El hallazgo ocurre en un contexto marcado por la muerte de al menos dos mujeres en clínicas estéticas en los primeros días de este año y por la polémica en torno al decreto N°45336-S, que el expresidente Rodrigo Chaves firmó el 26 de junio de 2025, junto con la entonces ministra de Salud, Mary Munive, pero que nunca se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

La norma oficializa el perfil del médico y cirujano en el país para delimitar competencias y fue diseñada para impedir que médicos generales hagan procedimientos estéticos sin la debida formación.

La Imprenta Nacional recibió el decreto el 4 de diciembre de 2025 para su publicación, para la cual tenía un plazo de diez días hábiles, pero no se publicó. El Colegio de Médicos denunció el 23 de enero que el exministro de Seguridad, Mario Zamora, había ordenado retirar el decreto de la Imprenta.

Consultado por La Nación, Zamora dijo en aquel momento que “cualquier consulta relacionada con ese decreto debía dirigirse al máximo jerarca del Poder Ejecutivo, o sea ”el presidente de la República”.

El presidente del Colegio de Médicos, Elliot Garita, explicó, semanas atrás, las consecuencias de esa demora. “Es muy lamentable, porque si hubiese estado activo desde la fecha en que se envió, quizás se hubieran prevenido algunas de las muertes que hemos tenido que vivir este año”, dijo.

El médico agregó que el decreto “ayudaría a que cada quien vuelva a sus rumbos y que algunos no estén utilizando estas clínicas estéticas para poder hacer procedimientos más invasivos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.”

Fallecimientos por cirugías

A inicios de este año se conocieron dos muertes en clínicas estéticas. El primer caso fue el de Cinthya Carvajal Guevara ocurrido el 15 de enero. La mujer de 48 años y vecina de San Sebastián, era madre de una joven de 22 años; falleció en la Clínica Nova Estética, en Rohrmoser.

Según trascendió en ese momento, un médico de apellido Villalobos, a cargo de la intervención, estaba incorporado al Colegio como médico y cirujano, pero no contaba con la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

El 19 de enero murió Ivannia Torres, de 40 años, docente del Centro Educativo San Rafael, en Siquirres, y vecina de Batán de Matina, tras someterse a una abdominoplastia y al menos dos procedimientos estéticos simultáneos el 10 de enero. Torres tuvo complicaciones severas y murió varios días después en el Hospital Calderón Guardia. Era madre de tres hijos.

El 24 de enero se conoció la muerte de Regina Brumley Kerr, de 43 años, quien ingresó al Hospital México un día antes debido a complicaciones derivadas “de una supuesta cirugía estética realizada en otro lugar”, informó el OIJ en esa fecha.

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos, lo que, según el gremio, evidenció la urgencia de delimitar con mayor claridad los alcances de cada ejercicio profesional.

La Nación pidió un nuevo criterio al Colegio de Médicos sobre este asunto, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.