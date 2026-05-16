Sucesos

OIJ recolectó bolsas con desechos humanos que serían producto de cirugía estética en Montes de Oca

Restos fueron hallados en las inmediaciones del Parque del Este, en Montes de Oca.

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Por Christian Montero
Avanzada la tarde de este miércoles las unidades de transporte forense seguían en la finca Los Pintos, donde ocurrió el mayor homicidio múltiple desde 1986. Foto: Raúl Cascante.
Los restos humanos que estaba en bolsas plásticas fueron recolectados cerca del Parque del Este y trasladados al Complejo Forense en San Joaquín de Flores, Heredia. Fotografía con fines de ilustración.







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Cirugías estéticasrestos humanos Montes de Oca
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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