Vecina de Limón es la tercera víctima mortal del mes tras someterse a cirugía estética

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de Regina Brumley Kerr, de 43 años, quien ingresó al Hospital México el pasado jueves 23 de enero con complicaciones derivadas “de una supuesta cirugía estética”, realizada en otro lugar.

El deceso ocurrió al día siguiente y se trataría del tercer caso mortal por procedimientos estéticos en un mismo mes, luego de los fallecimientos de Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años e Ivannia Torres, de 40, ocurridos el 15 y 19 de enero, respectivamente.

Familiares de Brumley, oriunda de Limón, confirmaron el deceso mediante redes sociales, a la vez que agradecieron las oraciones, acompañamiento y muestras de solidaridad recibidas durante los difíciles momentos previos a su fallecimiento.

Representantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), se sumaron al luto por la pérdida de la educadora. “La Directiva Regional 30 brinda las más sentidas condolencias a la familia y allegados por el fallecimiento de Regina Brumley Kerr, compañera de bases del CTP Padre Roberto Evans Saunders y Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres”, publicaron en su cuenta de Facebook.

El cuerpo de la mujer fue remitido a la Medicatura Forense para determinar las causas exactas de la muerte, mientras el OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Dos muertes más

La cantidad de fallecimientos en apenas nueve días calendario enciende las alarmas sobre la seguridad en procedimientos estéticos.

El primer caso se registró el 15 de enero, cuando Cinthya Carvajal Guevara falleció en la Clínica Nova Estética, en Rohrmoser, mientras que Ivannia Torres murió el 19 de enero en el Hospital Calderón Guardia, luego de varios días internada por complicaciones tras una abdominoplastia y otros procedimientos.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha reiterado su llamado a la población para que verifique que los profesionales que realizarán cirugías estéticas cuenten con la especialidad correspondiente, información disponible de forma gratuita en el sitio oficial de la institución.

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos recibió 22 denuncias por presuntas transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.