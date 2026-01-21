Sucesos

Dos fallecidas en cinco días: OIJ investiga otra muerte en clínica estética

Los hechos se reportaron entre el 15 de enero y el 19 del mismo mes

Por Natalia Vargas
Cinthya Carvajal falleció en medio de un procedimiento estético.
Cinthya Carvajal falleció en medio de un procedimiento estético el 15 de enero. (Facebook/Redes sociales)







clínica estéticafallecimientos en clínicas estéticasOIJColegio de Médicos
