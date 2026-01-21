Dos fallecidas en cinco días: OIJ investiga otra muerte en clínica estética

Cinthya Carvajal falleció en medio de un procedimiento estético el 15 de enero.

En cuestión de cinco días, dos mujeres fallecieron por complicaciones durante procedimientos en clínicas estéticas en San José.

El primer caso ocurrió el 15 de enero, cuando se reportó la muerte de una mujer identificada como Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, en la Clínica Nova Estética, en Rohrmoser. La mujer era madre de una joven de 22 años, divorciada y vecina de San Sebastián, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmaron la apertura de investigaciones para esclarecer el fallecimiento.

Desde que se reportó el deceso, el cuerpo de Carvajal fue llevado a la Medicatura Forense para identificar las causas de muerte.

Cinthya Carvajal era funcionaria en Mercado de Valores de Costa Rica. La institución lamentó los hechos y, por medio de una publicación en Facebook, le agradeció su dedicación, amabilidad y espíritu de colaboración.

También se pronunció la clínica donde ocurrió la muerte. El centro indicó que la atención que se le brindó a la mujer se realizó “conforme a los protocolos médicos y estándares profesionales vigentes, sin que mediara negligencia, imprudencia ni mala fe”.

“Durante más de quince años de trayectoria de Clínica Nova Estética y más de veinte años de ejercicio profesional del Dr. Rodolfo Villalobos de la Peña en procedimientos quirúrgicos estéticos, nunca habíamos enfrentado una situación de esta naturaleza, lo cual nos causa un profundo pesar”, se lee en el texto.

Por su parte, el Colegio de Médicos confirmó que Villalobos de la Peña sí está incorporado al Colegio como médico general, pero no tiene la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“Tenemos la obligación ética y legal de actuar de manera inmediata cuando se tiene conocimiento de una situación en donde pudo haberse presentado una violación al Código de Ética a raíz del ejercicio profesional, como podría ser en este caso. La apertura de una investigación de oficio busca determinar si esa situación se presentó y en caso de que así sea, determinar eventuales responsabilidades profesionales”, afirmó Elliot Garita Jiménez, presidente del Colegio.

OIJ investiga un nuevo caso

La mañana de este miércoles, la Policía Judicial confirmó que investiga un caso similar. Los hechos ocurrieron el 19 de enero en una clínica en San José.

La víctima fue identificada como de apellido Torres, de 40 años. En apariencia, la mujer tuvo complicaciones luego de que se realizó un procedimiento cosmético.

Torres fue trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia, donde falleció poco después de su ingreso. El Organismo de Investigación Judicial puso en marcha las pesquisas para esclarecer el caso y el cuerpo de la mujer fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia.

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.