Sucesos

‘Era una persona muy servicial y alegre’: Allegado recuerda a mujer fallecida en clínica estética

Cinthya Carvajal falleció el 15 de enero durante un procedimiento estético

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La mujer se sometió a un procedimiento estético y falleció en la clínica, en Rohrmoser.
La mujer se sometió a un procedimiento estético y falleció en la clínica, en Rohrmoser. (Facebook/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clínica Nova EstéticaRohrmoserCinthya Carvajal Guevarafallecida
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.