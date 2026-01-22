‘Era una persona muy servicial y alegre’: Allegado recuerda a mujer fallecida en clínica estética

La mujer se sometió a un procedimiento estético y falleció en la clínica, en Rohrmoser.

Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, falleció repentinamente durante un procedimiento estético en una clínica en Rohrmoser. Era una mujer trabajadora, servicial y alegre, recuerda Randall Umaña, un amigo suyo desde hace al menos 10 años.

“Tenía ese don de que la agente se le acercaba y le hablaba. Siempre tenía ese don de una sonrisa, usted nunca le apeaba la sonrisa, una sonrisa de lo más bonita. Era un mujer trabajadora y era muy recta”, contó Umaña afligido.

Cinthya era madre de una joven de 22 años y vecina de San Sebastián. Allí, recuerda su amigo, se la encontraba de vez en cuando en misa.

Aunque tenía algún tiempo de no tener contacto directo con ella, recuerda con cariño cuando la conoció en clases de aeróbicos. Desde entonces, dice, su amiga era muy buena coordinando sus entrenamientos, su trabajo y su vida familiar.

Cinthya fue funcionaria en Mercado de Valores de Costa Rica y Randall asegura que recientemente había comenzado a boxear.

“Era una persona muy servicial y alegre. Muy esforzada con sus cosas”, concluyó.

El Organismo de Investigación Judicial y el Colegio de Médicos confirmaron que que pusieron en marcha investigaciones para esclarecer el caso.

Elliot Garita Jiménez, presidente del Colegio, explicó que la institución tiene la obligación ética y legal de actuar de manera inmediata cuando trasciende una situación que pudo haber sido una violación al Código de Ética.

“La apertura de una investigación de oficio busca determinar si esa situación se presentó y en caso de que así sea, determinar eventuales responsabilidades profesionales”, afirmó Garita.

Rodolfo Villalobos de la Peña, el médico a cargo del procedimiento, sí está incorporado al Colegio como médico general, pero de acuerdo con la entidad, no tiene la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

La Clínica Nova Estética en Rohrmoser, donde se llevó a cabo el procedimiento, comunicó que el centro nunca había enfrentado una situación de esta naturaleza y defendió que los profesionales siguieron todos los protocolos y estándares profesionales.