‘Mall de las Drogas’ tenía competencia en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo

Los operativos se desarrollan este martes en Hatillo y Sagrada Familia para desarticular al grupo conocido como “los Lara”.

Autoridades judiciales golpearon este martes por la mañana otra estructura de narcomenudeo en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo. La investigación apunta a que se trata de una mega venta de narcóticos, competidora del conocido Mall de las Drogas, que opera a menos de 2 kilómetros, en María Reina.

Agentes del Organismo de Investigación judicial y fiscales ingresaron este martes por la mañana en ocho puntos en la ciudadela 25 de Julio y otro más en Sagrada Familia para desarticular las operaciones que eran comandadas por Los Lara, una de las bandas delincuenciales más peligrosas de la zona.

OIJ realiza nueve allanamientos contra Los Lara

La investigación inició en diciembre de 2025, luego de información confidencial que alertó a las autoridades sobre la operación de una aparente “mega venta” de drogas en la zona.

El operativo se encuentra en desarrollo. (Christian Montero/Christian Montero)

Según la investigación del OIJ, la agrupación operaría al menos dos puntos de venta en vía pública en la 25 de Julio, donde se comercializarían sustancias como éxtasis, crack, cocaína, marihuana y ketamina.

Estas actividades serían supervisadas por una persona de más alto rango en la organización, para evitar el extravío de la droga o del dinero.

Las autoridades buscan evidencia vinculada a la venta de drogas y posibles extorsiones a vecinos en la zona. (Christian Montero/Christian Montero)

Además del narcomenudeo, las autoridades investigan posibles extorsiones a vecinos. De acuerdo con la información preliminar, miembros del grupo habrían seleccionado viviendas al azar y, bajo amenazas, obligaban a sus dueños a cederlas para almacenar y dosificar droga.

Los allanamientos comenzaron pasadas las 9 a. m.

La investigación inició en diciembre de 2025 tras recibir información confidencial sobre una organización que operaría puntos de venta de droga en vía pública. (Christian Montero/Christian Montero)

Las personas que resulten detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica.