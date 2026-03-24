Sucesos

‘Mall de las Drogas’ tenía competencia en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo

El OIJ ejecuta varios operativos para desarticular al grupo sospechoso de narcomenudeo y presionar a vecinos para usar sus viviendas.

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Por Christian Montero y Yucsiany Salazar
Los operativos se desarrollan este martes en Hatillo y Sagrada Familia para desarticular al grupo conocido como “los Lara”.
Los operativos se desarrollan este martes en Hatillo y Sagrada Familia para desarticular al grupo conocido como “los Lara”. (Christian Montero/Christian Montero)







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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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