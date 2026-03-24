‘Mall de las Drogas’ tenía competencia en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo

Autoridades judiciales golpearon este martes por la mañana otra estructura de narcomenudeo en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo. La investigación apunta a que se trata de una mega venta de narcóticos, competidora del conocido Mall de las Drogas, que opera a menos de 2 kilómetros, en María Reina.
Agentes del Organismo de Investigación judicial y fiscales ingresaron este martes por la mañana en ocho puntos en la ciudadela 25 de Julio y otro más en Sagrada Familia para desarticular las operaciones que eran comandadas por Los Lara, una de las bandas delincuenciales más peligrosas de la zona.
La investigación inició en diciembre de 2025, luego de información confidencial que alertó a las autoridades sobre la operación de una aparente “mega venta” de drogas en la zona.
Según la investigación del OIJ, la agrupación operaría al menos dos puntos de venta en vía pública en la 25 de Julio, donde se comercializarían sustancias como éxtasis, crack, cocaína, marihuana y ketamina.
Estas actividades serían supervisadas por una persona de más alto rango en la organización, para evitar el extravío de la droga o del dinero.
Además del narcomenudeo, las autoridades investigan posibles extorsiones a vecinos. De acuerdo con la información preliminar, miembros del grupo habrían seleccionado viviendas al azar y, bajo amenazas, obligaban a sus dueños a cederlas para almacenar y dosificar droga.
Los allanamientos comenzaron pasadas las 9 a. m.
Las personas que resulten detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica.