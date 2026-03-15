Ataque en Hatillo deja un herido y una víctima colateral fallecida

Las circunstancias de los hechos están bajo investigación de las autoridades.

Un hombre de 20 años resultó con múltiples heridas por impactos de bala y otro falleció como víctima colateral de un ataque registrado la tarde de este sábado en Hatillo, informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en el barrio Reina de Los Ángeles. Según el reporte preliminar, varias detonaciones provenientes de un vehículo que transitaba por la vía pública impactaron al joven en un testículo, el torso, una mano y un pómulo. El hombre fue trasladado en condición estable al Hospital San Juan de Dios.

Minutos después, las autoridades localizaron a otro hombre en el baño de una vivienda del mismo vecindario, quien presentaba una herida en la cabeza. La Cruz Roja lo declaró fallecido en el sitio.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.