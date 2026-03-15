Política

Ataque en Hatillo deja un herido y una víctima colateral fallecida

Un joven recibió múltiples impactos de bala, mientras que otro sujeto fue ubicado sin vida en una vivienda cercana

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Por Lucía Astorga
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
Las circunstancias de los hechos están bajo investigación de las autoridades. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







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Víctima colateralHerido de balaHatillo
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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