Policía da nuevo golpe en ‘mall de las drogas’

Acciones se ejecutaron en María Reina, Hatillo

Por Christian Montero
Múltiples Allanamiento María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán
Multitudinario allanamiento el 4 de diciembre en María Reina, Hatillo, considerada el mall de las drogas en San José. (JOHN DURAN/John Durán)







Decomiso droga María ReinaMall de las drogas nuevo decomisoOperación Troya decomiso 5 mil dosis droga
