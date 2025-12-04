Fiscalía y PCD despliegan amplio operativo en Hatillo

Allanamientos en María Reina, Hatillo, para detener a la mayor cantidad posible de vendedores de droga.

La populosa María Reina, una barriada afincada en Hatillo, San José, fue tomada por decenas de policías este jueves a la 1 p. m. con un único objetivo: detener a la mayor cantidad posible de vendedores de drogas y cabecillas de grupos de narcotráfico asentados a menos de cuatro kilómetros del centro de la capital.

Miembros de la Fiscalía de Narcotráfico y la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutan 13 allanamientos en esa comunidad que en los últimos meses se ha visto afectada por diversos hechos violentos como balaceras y homicidios, entre ellos el del joven Kevin Kirby, quien se sospecha fue asesinado en una vivienda ubicada en esa localidad.

Armados con fusiles de asalto, escudos, y morteros, los agentes arrancaron portones y rompieron puertas y ventanas al grito de “¡al suelo, policía!"

En menos de cinco minutos, los oficiales ya llevan a por lo menos una decena de detenidos, que están acomodando en camiones con cajón conocidos popularmente como perreras.

Desafortunadamente, María Reina es una de esas comunidades donde gente honrada coincide con una significativa población dedicada a la venta de drogas, que además habilita estructuras en precario para convertirlas en búnkeres donde los adictos compran y consumen marihuana, cocaína o crack.

Allanamientos este jueves en María Reina, en Hatillo, San José, asociados con venta de drogas. (Foto: Christian Montero/Foto: Christian Montero)

Allanamientos en Hatillo para erradicar grupos de venta de drogas

La operación fue denominada Troya, recordando la estrategia del rey Menelao de Esparta que, según la mitología griega, se escondió en un enorme caballo de madera, junto a otros guerreros griegos, para entrar a la ciudad a rescatar a su esposa Helena, secuestrada por Paris, hijo del rey Príamo de Troya.

Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)