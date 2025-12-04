Sucesos

Fiscalía y PCD despliegan amplio operativo en Hatillo

Autoridades buscan a vendedores de droga en María Reina

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamientos María Reina, Hatillo
Allanamientos en María Reina, Hatillo, para detener a la mayor cantidad posible de vendedores de droga. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Allanamientos HatilloVentas droga María ReinaPCD y Fiscalía Narcotráfico
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.