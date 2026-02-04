OIJ detiene a mujer sospechosa de amenazar de muerte a presidenta electa Laura Fernández en redes sociales

Agentes del OIJ detuvieron este miércoles en Tejar del Guarco, Cartago, a una mujer de 26 años, sospechosa de amenazar de muerte a la presidenta electa Laura Fernández mediante redes sociales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvieron la mañana de este miércoles a una mujer de apellido Barahona, de 26 años, quien presuntamente habría proferido amenazas de muerte contra la presidenta electa Laura Fernández mediante redes sociales.

La detención se realizó en Tejar del Guarco, en la provincia de Cartago, como parte de una investigación abierta por este caso.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, la mujer figura como sospechosa de utilizar plataformas digitales para lanzar amenazas contra la mandataria electa.

Las autoridades indicaron que la detenida es trabajadora de una empresa transnacional. Tras su arresto, será puesta a las órdenes del Ministerio Público, para que se determine su situación jurídica.

El OIJ no detalló, por el momento, el contenido exacto de los mensajes ni la red social utilizada, mientras continúan las diligencias del caso.

Noticia en desarrollo.