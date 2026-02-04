Sucesos

OIJ detiene a mujer sospechosa de amenazar de muerte a presidenta electa Laura Fernández en redes sociales

Mujer de 26 años, de apellido Barahona, habría amenazado de muerte a la presidenta electa Laura Fernández mediante redes sociales

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes del OIJ detuvieron este miércoles en Tejar del Guarco, Cartago, a una mujer de 26 años, sospechosa de amenazar de muerte a la presidenta electa Laura Fernández mediante redes sociales.
Agentes del OIJ detuvieron este miércoles en Tejar del Guarco, Cartago, a una mujer de 26 años, sospechosa de amenazar de muerte a la presidenta electa Laura Fernández mediante redes sociales. (Reiner Montero/Cortesía)







