OIJ detiene a joven de 20 años sospechoso de violento asalto contra dueño de supermercado

El sospechoso fue ubicado en una vivienda en Roxana de Pococí

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN
Un joven de 20 años es el principal sospechoso de un violento asalto a un supermercado en Duacarí, Guácimo.
Un joven de 20 años es el principal sospechoso de un violento asalto a un supermercado en Duacarí, Guácimo. (Reiner Montero/Cortesía)







Natalia Vargas

