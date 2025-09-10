OIJ detiene a joven de 20 años sospechoso de violento asalto contra dueño de supermercado

Un joven de 20 años es el principal sospechoso de un violento asalto a un supermercado en Duacarí, Guácimo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron, la madrugada de este miércoles, a un hombre de apellido Méndez Morán, de 20 años, sospechoso de participar en un violento asalto contra el propietario de un supermercado en el distrito de Duacarí, en el cantón de Guácimo.

La captura se realizó durante un allanamiento a una vivienda, situada en la comunidad de Agua Fría, en Roxana de Pococí.

Los hechos por los que se le señalan ocurrieron el pasado 29 de julio, alrededor de las 5:30 p. m., cuando, en apariencia, Méndez llegó en compañía de otro hombre, aún no identificado, hasta la vivienda del propietario del supermercado, ubicada al lado del negocio.

Ambos asaltantes habrían amenazado al dueño, de apellido Pérez, con un arma de fuego y a su esposa con un puñal en el cuello. Posteriormente, obligaron a la pareja a ingresar a la vivienda y ahí sustrajeron teléfonos celulares y otros equipos electrónicos.

Luego de permanecer por unos minutos en la casa, los hombres habrían trasladado a las víctimas hacia el supermercado y los habrían forzado a abrir la caja fuerte para robar el dinero proveniente de las ventas.

Con el botín en sus manos, los asaltantes huyeron del lugar.

Otro operativo en Pococí

Cinco horas antes, agentes de la Policía Judicial llevaron a cabo otro allanamiento en Pococí, durante el cual detuvieron al presunto responsable de asesinar a un hombre de aproximadamente 30 años, el pasado 1.° de setiembre, en el barrio San Martín, en Jiménez de Pococí.

El aprehendido, de apellido Reyes, de 20 años, fue detenido en Suerre, también en Jiménez de Pococí, en un complejo de casas ubicado un kilómetro al norte de la plaza de fútbol.

Dicha casa se localiza a solo siete kilómetros de la escena donde ocurrió el homicidio con el que se le vincula a Reyes, el cual se reportó, la madrugada del lunes 1.° de setiembre, en una vía pública del barrio San Martín.

Al llegar al sitio, la unidad de Cruz Roja Costarricense encontró al hombre con al menos una herida de bala en la espalda y sin signos vitales, tendido sobre la acera frente a varias viviendas.