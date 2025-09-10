Detenido sospechoso de asesinar a un hombre en Jiménez de Pococí

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda del principal sospechoso de asesinar a un hombre en Jiménez de Pococí, el pasado 1.° de setiembre. Foto:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron, la noche de este martes, al presunto responsable de asesinar a un hombre de aproximadamente 30 años, el pasado 1.° de setiembre, en el barrio San Martín, en Jiménez de Pococí.

El aprehendido, de apellido Reyes, de 20 años, fue detenido en Suerre, también en Jiménez de Pococí, en un complejo de casas ubicado un kilómetro al norte de la plaza de fútbol.

La Policía Judicial monitoreó la zona con drones minutos antes de las 10:30 p. m., hora en que allanaron una de las viviendas y realizaron la detención.

Dicha casa se localiza a solo siete kilómetros de la escena donde ocurrió el homicidio con el que se le vincula a Reyes, el cual se reportó, la madrugada del lunes 1.° de setiembre, en una vía pública del barrio San Martín.

Ese día, el reporte ingresó a la central de comunicaciones de la Cruz Roja Costarricense a las 3:19 a. m. y, de inmediato, socorristas se desplazaron al lugar en una unidad básica.

Al llegar, encontraron al hombre con al menos una herida de bala en la espalda y sin signos vitales, tendido sobre la acera frente a varias viviendas.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para dar con el responsable, quien, en apariencia, fue detenido este martes.