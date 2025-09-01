Hombre muere tras recibir disparo en Jiménez de Pococí

Escena en barrio San Martín fue custodiada por personal de OIJ y Fuerza Pública este lunes. Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense informó hoy que un hombre de aproximadamente 30 años falleció la madrugada de este lunes sobre vía pública en el barrio San Martín, en el distrito de Jiménez, en Pococí (Limón).

El reporte ingresó a la central de comunicaciones a las 3:19 a. m. y de inmediato se desplazó al lugar una unidad básica.

Al llegar, los cruzrojistas encontraron al hombre con al menos una herida por impacto de bala en la espalda y sin signos vitales, tendido sobre la acera al frente de unas casas.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes ya procedieron con el levantamiento del cuerpo y siguen con la investigación del caso.

Esas autoridades han procurado conversar con quienes habitan en las casas cerca de donde ocurrió el incidente, pero los vecinos permanecen sin atender a los agentes o salir de sus casas.