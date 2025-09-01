Sucesos

Hombre muere tras recibir disparo en Jiménez de Pococí

Cruz Roja recibió alerta la madrugada de este lunes desde barrio San Martín en Jiménez

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Escena en barrio San Martín fue custodiada por personal de OIJ y Fuerza Pública este lunes. Fotografía:
Escena en barrio San Martín fue custodiada por personal de OIJ y Fuerza Pública este lunes. Fotografía: (Reiner Mon/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hombre muerto PococíHerida tórax PococíCruz Roja Limón
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.