Hallan cuerpo de un hombre de 60 años en márgenes de río en Alajuela

Cruz Roja desplazó al sitio una unidad básica, así como un soporte avanzado y un equipo de rescate (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense informó este lunes sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años en los márgenes de un cauce, cerca de la Cooperativa de Taxistas de Alajuela R. L. en Alajuela

Según la institución, el reporte ingresó en horas de la madrugada a las 12:32 a.m. de este lunes y de inmediato se desplazó al sitio una unidad básica, así como un soporte avanzado y un equipo de rescate.

Al llegar, los cruzrojistas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, que se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las causas de su deceso.