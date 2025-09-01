Sucesos

Hallan cuerpo de un hombre de 60 años en márgenes de río en Alajuela

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las causas de su deceso

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Cruz Roja desplazó al sitio una unidad básica, así como un soporte avanzado y un equipo de rescate (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: Cruz Roja Costarricense







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hombre hallado muerto en AlajuelaHallazgo cuerpo río AlajuelaCruz Roja AlajuelaHombre de 60 años
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.