Delincuentes amordazan a familia en Río Cuarto y roban tres vehículos: dos ya fueron recuperados

El Toyota Prado fue hallado en estado de abandono en la comunidad de Linda Vista. Fotografía:

Una familia de Río Cuarto, en Alajuela, vivió momentos de terror la noche del jueves cuando un grupo de delincuentes armados ingresó a su casa, los amordazó, los encerró en un baño y robó tres vehículos junto con múltiples electrodomésticos y pertenencias del hogar.

El asalto ocurrió alrededor de las 9 p. m. en la comunidad de Los Ángeles de Santa Rita, en el cantón antes mencionado.

Según el reporte preliminar de las autoridades, los ladrones ingresaron con violencia, maniataron a los residentes y utilizaron los mismos vehículos de la familia para transportar los bienes robados. Los automotores sustraídos fueron: un camión de carga blanco Isuzu NKR, placa CL162837, un Toyota pick-up negro, placa CL286255 y una Toyota Prado, placa YMC123.

Tras cometer el atraco, los asaltantes huyeron con rumbo a San Gerardo de Río Cuarto, según captaron cámaras de seguridad de la zona.

El camión NKR apareció en Chilamate, Sarapiquí, a unos tres kilómetros de distancia del modelo Toyota. Fotografía: (Édgar Chinchilla/Cortesía)

Recuperación parcial

Gracias a la alerta de vecinos, agentes de la Fuerza Pública de la delegación de Puerto Viejo lograron ubicar dos de los tres vehículos robados entre la madrugada y la mañana de este viernes.

El Toyota Prado fue abandonado por los delincuentes en Linda Vista, mientras que el camión NKR apareció en Chilamate, Sarapiquí, a unos tres kilómetros de distancia.

Ambos fueron puestos bajo custodia policial y serán inspeccionados por peritos judiciales.

Sin embargo, el Toyota pick-up negro aún no ha sido localizado.

Las autoridades mantienen un operativo de rastreo en la zona para dar con los responsables del violento asalto y recuperar el vehículo restante, así como los artículos robados. También se investiga si esta banda estaría vinculada a otros asaltos similares en la región.

El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ya inició las pesquisas correspondientes.