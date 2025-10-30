OIJ detiene a diez personas en operativo antidrogas en Puntarenas

Desde las 4 a. m. de este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la delegación de Puntarenas ejecutan diez allanamientos simultáneos en Barranca y Puntarenas centro, como parte de una operación contra una presunta organización dedicada a la venta de drogas.

Hasta el momento, el operativo deja diez personas detenidas, sospechosas de infringir la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de venta de sustancias prohibidas.

Según el informe preliminar del OIJ, la investigación se inició en 2024, tras recibir informaciones confidenciales que señalaban la existencia de un grupo que distribuía cocaína, marihuana, crack y, posiblemente, drogas sintéticas en varios puntos de la provincia.

“A esta organización se le atribuye la distribución de diferentes tipos de droga como cocaína, marihuana y crack. Incluso esperamos encontrar algún tipo de droga sintética en los sectores de Chomes, Esparza, Aranjuez y Barranca”, explicó Pablo Calvo, jefe del OIJ de Puntarenas.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron dos pistolas calibre 9 mm y un revólver.

Además, tres transportistas figuran entre los detenidos con cantidades importantes de droga, todos vinculados con el grupo investigado.

El operativo se desarrolla bajo la dirección funcional del Ministerio Público, y las inspecciones continúan en las distintas viviendas allanadas. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avancen las pesquisas.