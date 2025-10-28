Caso Condominio 8: Este es el valor de la droga decomisada por OIJ

Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar

Las operaciones ejecutadas este lunes para desarticular a un grupo narco que operaba desde Cartago dejaron 14 personas detenidas y el decomiso de un cargamento de cocaína con un altísimo valor de mercado.

Según Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, en el marco del caso Condominio 8 se decomisaron 615 kilogramos de droga, en su mayoría cocaína. Cada kilo venía empacado en plástico negro, con un logo de la marca de autos de lujo Jaguar. El alijo estaba custodiado en una casa en barrio Los Cocos, en Limón.

Un hombre de apellidos Leiva Arias, vinculado a la estructura criminal conocida como los Hondureños o la H, fue detenido en ese sitio ya que figura como presunto proveedor de droga de la organización de Condominio 8, un grupo encabezado por un sujeto apellidado Ortiz Rosas.

Soto detalló que el precio de cada kilo de cocaína es de unos $7.000, es decir unos ¢3,4 millones al tipo de cambio actual, por lo que el valor de los 615 kilos supera los ¢1.100 millones.

Este lunes, la Policía Judicial desarrolló 17 allanamientos simultáneos, que permitieron la captura de los 14 sospechosos de integrar el grupo criminal, dedicado también a la importación de marihuana desde Colombia y la producción en laboratorios de hidroponía.

Según Soto, en la vivienda del cabecilla Ortiz Rosas, ubicada en Birrisito de Paraíso en Cartago, encontraron un laboratorio para producir marihuana y droga sintética que la estructura delictiva hacía pasar como tusi, también conocida como cocaína rosada.

Un hombre de apellidos Ortiz Rosas, detenido en Birrisito de Paraíso en Cartago, era el líder de una organización desarticulada como parte del caso Condominio 8 (Foto: corte/Foto: cortesía OIJ)

En el término de 24 meses, el líder de la organización criminal habría movido cerca de ¢100 millones derivados de la importación, producción y comercialización de los estupefacientes.

De acuerdo con las pesquisas, el grupo utilizaba el dinero producto de la ilegal actividad, para incursionar en otras actividades como un negocio de reparación de llantas (llantera) en Ochomogo, ese sitio también fue allanado por las autoridades judiciales; además, parte del dinero lo destinaban a la compra de bienes como la casa en Birrisito, donde fue arrestado el líder y también colocaban créditos gota a gota.

El nombre del caso obedece a que los sospechosos tenían como modo de operar, mudarse de condominios para evitar que la policía los rastreara, fue así como, previo a ser detenidos, pasaron por ocho lugares, la mayoría ubicados en Cartago. “Creen que al estar en condominios tienen privacidad, pero es algo que estamos viendo con regularidad”, advirtió.

Tras los allanamientos, a los sospechosos les decomisaron además de la droga, 10 armas de fuego entre ellas un fusil AK-47, siete vehículos incluyendo un cuadraciclo y una moto, así como tres lanchas y más de dos mil litros de gasolina.

LEA MÁS: Caso Condominio 8: ¿Por qué la droga decomisada tenía un logo de Jaguar? Esto dice el OIJ