Sucesos

Caso Condominio 8: Este es el valor de la droga decomisada por OIJ

Cargamento fue ubicado en una propiedad en barrio los Cocos de Limón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar
Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar (Foto:/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Condominio 8millonario valorOIJLimóndroga
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.