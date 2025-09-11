OIJ detalla cómo ocurrió asesinato de hombre en el que resultó herido su hijo de 6 años

Un hombre fue asesinado a balazos en Oreamuno, la noche de este miércoles. Su hijo de seis años resultó herido en el ataque. Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló los incidentes del ataque con armas de fuego que causó la muerte de un hombre de 32 años, de apellido Ramírez, y que provocó heridas en su hijo de seis años, la noche de este miércoles, en Cipreses de Oreamuno de Cartago .

La llamada de emergencia ingresó a las 8:11 p. m. Según el reporte, Ramírez se encontraba dentro de un vehículo junto al menor, cuando fueron abordados por dos hombres, quienes viajaban en motocicleta, y que les dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga.

Ramírez recibió dos impactos de bala en el pecho y murió minutos después en el lugar. El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El menor fue herido en el brazo izquierdo y trasladado al Hospital Max Peralta de Cartago. El niño permanece estable y en recuperación.

El caso se mantiene en investigación. En lo que va del año, el OIJ reporta 601 homicidios.