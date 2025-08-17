Hombre asesinado en vía pública la noche de este sábado en La Unión de Cartago

Imagen con fines ilustrativos. El OIJ de La Unión atendió un homicidio con arma de fuego la noche del sábado.

Un hombre de apellido González de 40 años de edad fue asesinado la noche de este sábado 16 de agosto mientras se encontraba en la vía pública en Río Azul de La Unión, en Cartago.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes atendieron el suceso poco después de las 7 p. m. del sábado.

Según la versión preliminar, González estaba conversando con otra persona en calle Lizanías de Río Azul, cuando fue atacado con un arma de fuego. La víctima recibió un disparo en la cara y murió instantáneamente en el sitio.

De momento se desconocen los motivos de la agresión. Tampoco hay detalles sobre el gatillero responsable del homicidio.

Los agentes del OIJ de La Unión levantaron el cuerpo y recolectaron indicios balísticos. El caso se mantiene en investigación.

