Hombre asesinado en vía pública la noche de este sábado en La Unión de Cartago

Víctima es un hombre de 40 años de apellido González

Por Roger Bolaños Vargas
Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
Imagen con fines ilustrativos. El OIJ de La Unión atendió un homicidio con arma de fuego la noche del sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

