En menos de un día, dos balaceras mortales sacuden al país: la última en Tibás

La Cruz Roja atendió la tarde de este sábado 16 de agosto a tres personas heridas por arma de fuego, esto en Cinco Esquinas de Tibás, en San José.

LEA MÁS: Triple homicidio en balacera ocurrida en Santa Ana, dos personas también resultaron heridas

De momento se desconocen las circunstancias del suceso. Cruz Roja trasladó al lugar dos unidades de soporte avanzado.

Al llegar a la escena, los socorristas encontraron a una mujer de 30 años sin signos vitales. Asimismo, en el lugar había dos hombre gravemente heridos, uno de 35 y otro de 40 años. Ambos fueron trasladados en condición crítica a un centro médico cercano.

Noticia en desarrollo.