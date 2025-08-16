En menos de un día, dos balaceras mortales sacuden al país: la última en Tibás

La Cruz Roja atendió la tarde de este sábado 16 de agosto a tres personas heridas por arma de fuego, esto en Cinco Esquinas de Tibás, en San José.
