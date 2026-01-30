Sucesos

OIJ busca a este sospechoso de asesinar a dos granjeros

Vivienda de prófugo fue allanada el miércoles.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Cristobal Agustín Ramírez González, es buscado por los homicidios de dos granjeros.
Cristobal Agustín Ramírez González, es buscado por los homicidios de dos granjeros. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso GranjerosHomicidio finqueros San Carlos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.