OIJ busca a este sospechoso de asesinar a dos granjeros

Un vecino de San Ramón de Alajuela es requerido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que lo vincula con el asesinato de dos granjeros, hechos ocurridos en julio de 2024 y febrero de 2025 en Río Cuarto de Alajuela y San Ramón, por aparentes disputas relacionadas con la compra y alquiler de fincas.

Se trata de Cristobal Agustín Ramírez González, cuya vivienda fue allanada el miércoles anterior como parte del caso Granjeros, cuyas víctimas fueron Carlos González RodríguezyAlexander Gerardo Jiménez Vargas, ultimados a balazos en las fincas donde laboraban.

Tras las acciones judiciales desarrolladas en Piedades Sur y Norte de San Ramón, la Policía Judicial detuvo a tres sospechosos de participar en ambos crímenes, los sujetos fueron identificados con los apellidos Ramírez Varela, de 29 años; Ramírez Ugalde, de 51 y Arias Carranza, de 47.

El 15 de julio de 2024 en la comunidad de Toro Amarillo, en Río Cuarto de Alajuela, ocurrió el homicidio de González Rodríguez, quien alquilaba la propiedad donde operaba la Granja Avícola La Unión.

El ofendido fue atacado con arma de fuego y pese a que fue llevado al Hospital San Carlos, falleció poco después. Mientras que, El 19 de febrero de 2025, en la localidad de Potrerillos, en Piedades Sur de San Ramón, atacaron a Jiménez Vargas, de 51 años, a quien le dispararon.

Según estableció el OIJ de San Carlos, los asesinatos de los productores tienen un factor común, ya que en ambos casos, los sospechosos habrían ofrecido comprar o alquilar las propiedades.

“Coincidentemente, iniciaban con una negociación por la compra de un terreno o una propiedad, la cual finalmente no era vendida por las víctimas, generando estas rencillas que culminaron con el homicidio de ambas personas”, ratificó el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz.

Si tiene información que ayude a la Policía Judicial a ubicar a Cristobal Agustín Ramírez González, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645, también puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.