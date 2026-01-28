Sucesos

OIJ busca a sospechosos de asesinar a finqueros

Policía Judicial allana cinco propiedades en San Ramón, Alajuela.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Carlos González Rodríguez, de 52 años, era dueño de una granja avícola en La Colonia en Río Cuarto de Alajuela y fue en este sitio donde unos desalmados le quitaron la vida, el OIJ recrea la agresión. Foto: OIJ
Carlos González Rodríguez, de 52 años, era dueño de una granja avícola en La Colonia de Río Cuarto de Alajuela donde fue asesinado. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio finqueros San CarlosCarlos González Rodríguez granja avícolaAlexander Jiménez Vargas, finquero
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.