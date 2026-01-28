OIJ busca a sospechosos de asesinar a finqueros

Carlos González Rodríguez, de 52 años, era dueño de una granja avícola en La Colonia de Río Cuarto de Alajuela donde fue asesinado.

A las 5 a.m. de este miércoles agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, iniciaron cinco allanamientos simultáneos en el cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela, con el propósito de resolver los homicidios de los finqueros Carlos González Rodríguez y Alexander Gerardo Jiménez Vargas.

Las autoridades judiciales buscan a cuatro sospechosos de cometer los dos homicidios que, por la forma en que fueron cometidos, estarían relacionados.

El primero de ellos ocurrió el 15 de julio de 2024 en la comunidad de Toro Amarillo en Río Cuarto de Alajuela, en perjuicio de González Rodríguez, quien alquilaba la propiedad donde operaba la Granja Avícola La Unión.

Los imputados ingresaron a la finca, emboscaron al ofendido de 52 años y le dispararon para luego escapar del lugar, que, por estar en una zona de difícil acceso y poco transitada, les facilitó la huída.

Gonzalez fue auxiliado por sus empleados, quienes lo trasladaron en un vehículo particular hasta el centro de Río Cuarto, donde pasó a una ambulancia que lo llevó a la clínica de Aguas Zarcas y de ahí al hospital San Carlos, donde falleció.

En noviembre pasado la Policía Judicial hizo una reconstrucción de los hechos en el inmueble, donde obtuvieron indicios y pruebas que permtieron la identificación de los posibles implicados en el asesinato de González Rodríguez.

Mismo modus operandi

De acuerdo con la investigación, el grupo delictivo habría actuado de la misma forma siete meses después, pero en San Ramón de Alajuela ,en otra finca.

El 19 de febrero de 2025 en la localidad de Potrerillos, en Piedades Sur de San Ramón, atacaron a Jiménez Vargas, de 51 años.

Jiménez hacía labores agrícolas cuando a eso de las 2:45 p.m. fue emboscado por los sospechosos, quienes le dispararon. La falta de señal telefónica impidió que durante más de una hora las autoridades recibieran el reporte sobre un asesinato, hasta que un testigo pudo avisar.

Con los allanamientos de este miércoles, la Policía Judicial pretende ubicar evidencias como prendas y el arma o armas de fuego utilizadas para acabar con la vida de ambos ofendidos.

La Policía Judicial pide a quien tenga más información que permita robustecer este caso, que se comunique con la línea confidencial 800-8000-645 o que envíe un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.