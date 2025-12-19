OIJ pide ayuda para identificar a sospechosos de asesinar a finquero

El OIJ de San Ramón ejecutó varias pruebas científicas con el fin de resolver el homicidio de un finquero en San Ramón de Alajuela.

El asesinato de un finquero tiene en vilo a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de San Ramón, quienes solicitan ayuda de la ciudadanía para dar con los responsables del crimen de Alexander Gerardo Jiménez Vargas.

El ofendido, de 51 años, falleció tras ser herido por proyectil de arma de fuego en febrero de este año en la localidad de Potrerillos en Piedades Sur de San Ramón, en la provincia de Alajuela.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 2:45 p. m. del miércoles 19 de febrero, cuando el ahora fallecido se encontraba trabajando en una finca en la mencionada localidad. En determinado momento, se escucharon detonaciones de arma de fuego y poco después se confirmó que Jiménez murió en el sitio producto de varios impactos.

Los sospechosos de cometer este hecho se dieron a la fuga sin lograr ser vistos por alguna de las otras personas que se encontraban en la propiedad.

La falta de señal celular impidió, durante más de una hora, que las autoridades recibieran el reporte sobre un asesinato. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la alerta ingresó a las 3:50 p. m. cuando un testigo logró finalmente llamar a la Policía.

El crimen del hombre de apellido Jiménez, de 51 años, ocurrió en esta propiedad en Piedades Sur de San Ramón. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)

Desde entonces, los agentes judiciales de San Ramón desarrollaron varias diligencias técnico-científicas, entre ellas una recreación de los hechos, con la participación de un equipo de peritos especializados en diversas áreas.

La Policía Judicial solicita a quien tenga información sobre el homicidio o bien datos que ayuden a identificar a los sospechosos de cometerlo, que se comunique con la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.