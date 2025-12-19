Sucesos

OIJ pide ayuda para identificar a sospechosos de asesinar a finquero

Hombre fue atacado en su propiedad ubicada en San Ramón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ de San Ramón ejecutó varias pruebas científicas con el fin de resolver el homicidio de un finquero en San Ramón de Alajuela.
El OIJ de San Ramón ejecutó varias pruebas científicas con el fin de resolver el homicidio de un finquero en San Ramón de Alajuela. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJ
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.