Sucesos

El ataque fue frente a los tribunales de Limón en 2024, hoy el OIJ rastrea a socios de Peña Russell vinculados a muerte de alias Chombo

Autoridades allanaron dos viviendas en Limón vinculadas a Tony Alexander Peña Russell, alias la T y detuvieron a mujer de apellidos Valerín Jones

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Juan Fernando Lara Salas
Autoridades allanaron este jueves dos viviendas en Limón vinculadas a Tony Alexander Peña Russell, alias la T, como parte de la investigación por el homicidio de Leonardo Joseph Méndez, alias Chombo. Tres personas enfrentan cargos por asociación ilícita y homicidio calificado. Fotografía:
Autoridades allanaron este jueves dos viviendas en Limón vinculadas a Tony Alexander Peña Russell, alias la T, como parte de la investigación por el homicidio de Leonardo Joseph Méndez, alias Chombo. Tres personas enfrentan cargos por asociación ilícita y homicidio calificado. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony Alexander Peña RussellAlias la TCrimen organizado LimónHomicidio alias Chombo
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.