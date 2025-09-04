El ataque fue frente a los tribunales de Limón en 2024, hoy el OIJ rastrea a socios de Peña Russell vinculados a muerte de alias Chombo

Autoridades allanaron este jueves dos viviendas en Limón vinculadas a Tony Alexander Peña Russell, alias la T, como parte de la investigación por el homicidio de Leonardo Joseph Méndez, alias Chombo. Tres personas enfrentan cargos por asociación ilícita y homicidio calificado. Fotografía:

Las autoridades allanaron esta madrugada dos casas de presuntos socios de Tony Alexander Peña Russell, alias la T o Negro, señalado como uno de los principales líderes criminales de Limón. Como parte de la intervención, fue detenida una mujer de apellidos Valerín Jones, imputada en el caso.

Los sospechosos también habrían colaborado con el homicidio de otro supuesto cabecilla de la provincia, identificado como Leonardo Antonio Joseph Méndez, alias Chombo, a quien atacaron frente a los tribunales de Limón el 26 de febrero de 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron las diligencias en las comunidades de Limoncito y Envaco.

De acuerdo con el expediente judicial, los imputados, junto con cinco sujetos aún sin identificar, actuaron bajo las órdenes de Peña Russell.

Ese 26 de febrero de 2024, alrededor de las 7 a. m., se movilizaron en un vehículo Mitsubishi Outlander blanco, que salió de una vivienda ubicada en barrio Envaco, en el centro de Limón.

El documento señala que la casa utilizada como base de operaciones pertenece a la mujer de apellidos Valerín Jones, imputada en el caso, quien fue detenida este jueves.

El ataque ocurrió cuando los sicarios, en coordinación con Peña Russell, dispararon armas de fuego de grueso calibre en contra de Joseph Méndez (Chombo), quien murió en el lugar.

Según la investigación, Peña Russell, actualmente recluido en Máxima Seguridad de la Reforma, dirigió el crimen al proporcionar la logística y la coordinación necesarias.

La Fiscalía también vinculó al caso a la pareja sentimental de Valerín Jones, un hombre de apellidos Perry Wilson.

Los tres enfrentan cargos por asociación ilícita, homicidio calificado y otros delitos.