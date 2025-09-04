Yogui, Meme y Pipi: los tres detenidos por intento de homicidio contra funcionarios judiciales en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Limón allanaron varias viviendas para detener a tres sospechosos de intentar asesinar a dos funcionarios de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas y Testigos del Poder Judicial, así como a una usuaria de ese servicio.

Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2024 en barrio Limoncito, cantón central de Limón.

De acuerdo con el expediente judicial, los imputados fueron identificados como Cortéz McKenzie, alias Yogui; Walker Trejos, alias Meme; y Paniagua Castillo, alias Pipi.

El documento indica que los tres actuaron “en codominio funcional, bajo un plan previamente establecido, con el objetivo de acabar con la vida de los ofendidos”: los funcionarios Rodríguez y Heath, y la usuaria Barrantes.

Ese 6 de agosto, a las 3:10 p.m., los funcionarios realizaban labores propias de su cargo mientras entrevistaban a Barrantes en las cercanías de la plaza de fútbol de Limoncito, cuando se ejecutó el ataque.

Según la investigación, McKenzie llegó al sitio en un Hyundai negro, totalmente polarizado, para vigilar la zona. Minutos después, Paniagua Castillo se unió a la operación, también en labores de vigilancia, mientras tomaba fotografías con su celular.

El ataque se desató cuando Trejos llegó con un arma de fuego tipo pistola 9 mm y, junto con Paniagua, disparó varias veces contra los ofendidos, quienes permanecían dentro de un vehículo Toyota Fortuner propiedad de la Corte Suprema de Justicia.

El expediente precisa que los sospechosos no lograron su cometido porque el funcionario Rodríguez mantenía el vehículo encendido, lo que le permitió huir a gran velocidad.